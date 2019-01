A Sípmester Fesztivállal kezdenek Miskolcon

A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága – illetve elődje, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Labdarúgó Szövetség – harminc éven át rendezte meg a Borosi László teremlabdarúgó emléktornát, amelyek közül a 2015-ös volt az utolsó a sorban. A következő évben nagypályás felkészülési kupát szervezett a megyei csapatok számára az igazgatóság, tavalyelőtt pedig visszatértek a fedett csarnokokba, Téli teremtorna néven rendeztek megméretést, és ezt ismételtek meg egy évvel ezelőtt.

Az idén viszont nem lesz ilyen, a megyei szövetség ebben a hónapban más tornákat szervez.

Lezárt egy fejezetet

– Felvetődött, hogy folytassuk a Téli teremtornák sorát, de a tavalyi tapasztalatok alapján végül arra jutottunk, hogy nem írjuk ki ezt az eseményt, nem kezdünk a megszervezéséhez – mondta Sajti Viktor, a megyei igazgatóság igazgatója. – A harmincadik Borosi torna lezárt egy fejezetet, 2016-ban, a nagypályás torna megszervezése a csapatok többségének a tetszését nem nyerte el, ezért tértünk vissza a terembe. Az elmúlt két évben viszont azzal szembesültünk, hogy az infrastruktúra fejlődésével elmúlt annak a varázsa, hogy összejöjjön a megye labdarúgása, azok csapatai, egy jó hangulatú tornára. Nagyon sok helyen, városban rendeznek pénzdíjas kupákat, és az amatőr, megye I-es, megye II-es futballisták szívesen vesznek ezeken részt, baráti társaságokkal. Emiatt a kluboknak nehéz összeszedniük hétvégére a saját labdarúgóikat, hogy elinduljanak a téli teremtornán, az igazgatóságunk pedig nem tud versenyezni a többi tornaszervezővel a tekintetben, hogy nem tudunk pénzdíjat felajánlani. A másik, hogy sok klubnál már műfüves edzőpályák állnak rendelkezésre a téli felkészülésre, így nincs igényük arra, hogy teremben futballozzanak. A Borosin a vége felé 72 csapat állt rajthoz, tavaly nekünk csak nagyon nehezen sikerült összeszedni 42 együttest. Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb csapat a maga útját akarja járni a felkészülése során, és nem igényel ,,központi” szervezésű teremtornát. Ezek miatt nem kezdtünk egy újabb téli teremtorna előkészítésébe.

Sípmester

Sajti Viktor arról is szót ejtett, hogy felvetődött: a labdarúgás fejlesztési stratégiájában előkelő helyen álló futsal szak­ágban, amelyben a megyei igazgatóság a Bozsik-programhoz tartozó három korosztály, az U11, az U13 és U15 mellett az U17-esek és az U19-esek számára is szervez tornát, és ezek mellett a felnőttek számára is kiírjanak egyet, de mivel a megyében jelenleg kevés ilyen csapat van, így egyelőre erre nem került sor.

– Az elmondottaktól függetlenül az igazgatóság nem maradt szervezési feladat nélkül, hiszen januárban két nagy tornának, tulajdonképpen országos megméretésnek is házigazdái leszünk – jelentette ki Sajti Viktor. – Ezen a hét végén Miskolcon, két helyszínen, az Egyetemi Körcsarnokban és a Herman Gimnázium tornacsarnokában rendezzük meg a Sípmester Fesztivált, amelyen a 19 megyei igazgatóság, és a budapesti igazgatóság játékvezető vesznek részt. Az évente sorra kerülő tornák sorában ez lesz a tizennegyedik ilyen, és 400 fő részvételével zajlik majd. Egy héttel később, Mezőkövesden a megyei igazgatóságok focitornájának házigazdái leszünk, ezen az eseményen szintén több mint száz résztvevőre számítunk.

