A Siófokot fogadja a KBSC

Kazincbarcikai SC – BFC Siófok (Tiszaújváros, vasárnap, 13.30)

Vitelki Zoltán, Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Hiba lenne a két csapat tabellán elfoglalt helyezéséből, vagy az eddig megszerzett pontok különbségéből kiindulni, mert az, hogy a Siófok hátulról a negyedik, mi pedig elölről, az egy köztes állapot, ugyanis messze még a bajnokság vége. Természetesen szeretnénk előkelő pozíciót a végére is, és ehhez most, a hétköznapokon is sokat kell tenni. Figyelmeztető számunkra, hogy azokon a meccseken, amelyek előtt minket tartottak az esélyesebbnek, picit szenvedtünk, és eredményességben sem mindig sikerült megfelelni, elég csak a soproni vendégjátékunkra gondolni. A Siófok annyira nem rossz csapat, mint azt a helyezése alapján bárki is gondolná, az edzőváltás után kezd stílusuk lenni. Vezetőedzőjüket, Varga Attilát jó szakembernek tartom, rendbe fogja tenni a csapatot, de remélem, hogy eredményben ez csak a mi meccsünk után jelentkezik. Nekünk a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, a legfontosabb az, hogy nagyon komolyan vegyük a meccset, ugyanolyan fegyelmezetten játsszunk, ahogy azt az elmúlt hétvégén, Kisvárdán tettük.

A KBSC-ben Takács P.-re keresztszalag szakadása, a két hete kiállított Süttőre eltiltása miatt nem számíthat Vitelki Zoltán, míg Engel kisebb sérüléssel bajlódik és csak a meccs előtt dől el, hogy vállalni tudja-e a játékot.

A KBSC várható kezdőcsapata: Somodi – Palmes, Heil, Belényesi, Lőrincz – Hegedűs D., Sigér – Engel, Burics, Micsinai – Boros.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA