A Sikoly és a paróka a szilveszteri sláger

Alig múlt el advent és karácsony, azonnal megjelentek az utcákon a szilveszteri árusok és standjaik, ahol minden fellelhető: papír­trombita, anyósnyelv, papírszalagok és álarcok.

– Évek óta nagyon népszerű az úgynevezett Sikoly-álarc, de közkedvelt az Anonymus-álarc is – nyilatkozta az egyik kereskedő a belvárosban, aki nem szerette volna, hogy leírjuk nevét. – Sokan kedvelik a világítós ördögszarvakat, és a különböző színű parókák is kelendőek. Az új Star Wars-filmek miatt népszerűek a különböző karakterek, így Darth Vader vagy a rohamosztagosok maszkjai. Ilyenkor természetesen visznek a szerencsehozó malacból és pénzből is. Igazándiból sok újdonsággal nem lehet előrukkolni, a lényeg az, hogy a fiatalok körében népszerű dolgok legyenek. Megtudtuk azt is, hogy „a villogó és hangos dolgokra van igény”, olyanokra, amelyek nem túl drágák.

Szemüveg és szerpentin

– Itt fagyoskodunk, de kicsi a forgalom, ami éve óta csökken – jelentette ki. Ennek ellenére azért több mint fél tucat kolléga álldogált a Centrum Áruház előtti placcon szerdán délelőtt.

– Tapasztalataim szerint egyébként december 31-én van forgalmunk, de ez az időjárástól is függ – tette hozzá a kereskedő.

A szirmabesenyői Szabó Alexa barátnőjével nézegette a felhozatalt.

– Miskolcon fogunk bulizni, és szeretnék egy nagyméretű szemüveget, szerpentint, konfettit és valami trombitát – jelentette ki a középiskolás lány. – A fiúk biztos hogy tűzijátékozni fognak majd. A barátnőm? Neki van már egy világítós ördögszarva – mosolygott.

A Búza téri aluljárónál Hetei Gábornét szólítottuk meg, aki óvodás korú gyermekével nézegette a szilveszteri trombitákat.

– Az az érzésem, hogy egy trombitát még vennünk kell majd az idén – mondta kérdésünkre. – Bálint az év utolsó napjáig elintézi a „hangszert”, aminek rajtunk kívül leginkább a szomszédok örülnek. Maszkja van, pókemberes, úgyhogy megvagyunk.

ÉM-JLI

Szilveszterikellék-árak

Az utcai árusok mellett a különböző bevásárlóközpontokban is beszerezhetjük a szilveszteri kellékeket. Íme a jellemző árak:

– Partikellékek: 299 Ft

– Világítórúd-készlet: 899 Ft (50 db világító rúd 5 színben, 18 Ft/db)

– Partiparóka: 399 Ft

– Anyósnyelv: 69 Ft-tól

– Rugós konfettikilövő: 199 Ft

