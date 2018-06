A Sajó parton kóborol a barnamedve

Mint megtudtuk, az első észlelés nem sokkal reggel 5 óra után volt, amikor is egy autós látta Sajóecsegnél. Ezt követte a reggeli Sajókeresztúron, ahol fotók és videók is készültek az állatról, de később Szirmabesenyő határából is érkezett jelzés, hogy látták.

A legfrissebb információ az, hogy a nemzeti parkosok csapata ismét Sajóecseg felé vette az irányt, ám jelenleg a maci eltűnt. Kérdés, hogy még mindig a Sajó nyugati partján van-e, vagy már átkelt a folyón.

A közösségi oldalra felkerült bejegyzések szerint a környező településen a legtöbben inkább bezárkóztak, és nem mozdulnak ki otthonról, néhányan azonban önkéntes „medvevadászként” járják a környéket, hogy kamera végre kerítsék az állatot. Bár láthatóan a civilizációval jó barátságban lévő állatról van szó, a szakemberek mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítse meg, mert könnyen baj lehet a dologból!

ÉM-HI



