A rongybaba a szeretetnyelvük Miskolcon

Közel harminc éve tevékenykedik a borsodi megyeszékhelyen a Kiwanis International helyi szervezete.

Segítették a nyelvvizsgázókat

– A Kiwanis mozgalom 1915-ben alakult az Amerikai Egyesült Államokban, a Michigan állambeli Detroitban eredetileg gazdasági céllal. Azonban alig pár év után tagjai felismerték, hogy valójában jótékonykodásukra van szüksége a világnak, így az emberek megsegítése felé fordultak. Miskolcra 1989-ben jutott el a kezdeményezés és akkor alakult meg Alaska László alapításával a helyi klub, amely Kelet-Közép-Európa első Kiwanis tagszervezete. Hozzánk leg­közelebb Sárospatakon mű­ködik hasonló közösség, akikkel jó kapcsolatot ápolunk – mondta el érdeklődésünkre Czimer Sándorné klubvezető.

– Projektjeink között említhetem, hogy segítünk a sérült és megváltozott képességű gyerekeken, ezért kórházakban és a Velkey László Gyermek Egészségügyi Központban (GYEK) is részt vettünk többször gyermekrendezvényeken és Mikulás-napi ünnepségeken. Rongybabákat készítünk, amelyeknek a lábán egy Kiwanis embléma van, de ruha nincs rajtuk. A kicsik ajándékképpen felöltöztethetik, az arcukat kifesthetik és hazavihetik őket. Ezenkívül fejlesztőeszközök, könyvek vásárlásával támogattuk a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskolát és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményét, illetve mikuláscsomagokat vittünk a Tüskevár Óvodába. Régebben a fiatalok nyelvvizsgadíjába is beszálltunk és nyaraltattuk az arra rászoruló gyerekeket, ruhát, élelmiszert vásároltunk nekik – foglalta össze.

– Sajnos, ahogy öregszünk, egyre fáradtabbak vagyunk, az idei halottak napján kilenc eltávozott tagunkra emlékeztünk és a törzstagok között is ennyien maradtunk. Jelenleg a Szikra Alapítvánnyal karöltve készítettük el a babáinkat. Ők csinálnak majd belőle tárlatot és a végén kisorsoljuk a kiállított tárgyakat. Kazincbarcikán már volt egy rongybaba árverezésünk. A befolyt összegből két segélyszervezetnek juttattunk: a Pollák Mihály Általános Iskolának és a Szociális Szolgáltató Központnak. A héten a József Úti Óvoda megváltozott képességű csoportjához mentünk, ahová pedig képességfejlesztő fajátékokat vittünk. Emellett fontos számunkra, hogy időnként belső körben, a tagjainkkal is összejöjjünk minden hónap második és negyedik keddjén 16 órától a Soltész Nagy Kálmán utca 2. alatt a Társadalmi Egyesületek B.-A.-Z. Megyei Szövetségének (TESZ) helyszínén. Megünnepeljük közösen a karácsonyt, a szilvesztert, kirándulunk, nyaralunk vagy múzeumlátogatást teszünk pályázati forrásból – mutatta be a vezető.

ÉM-DA

