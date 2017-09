A rögbi mellett a hoki és a foci is csak „kismiska” Új-Zélandon

A piros-fehérek csupa szív sportolója a West Auckland Admirals csapatához szerződött. A gárda tagjaként finalista lett az ottani profi ligában, végül pedig ezüstéremmel a nyakában ült augusztus végén repülőre és tért vissza miskolci klubjához.

Kevesen élnek ott

– A döntőben 2-0-ra kikaptunk, ennek ellenére természetesen nem bántam meg ezt a nagy kalandot, soha nem felejthető élményekkel gazdagodtam – kezdte a Macik támadója, aki az Erste Liga hétvégi meccsein már Brassóban és Csíkszeredán szerepel. – Arrafelé nem a hoki a legnépszerűbb sportág, sőt, a labdarúgás is csak „kismiska” a rögbi mellett. Új-Zélandon minden ekörül forog, a stadionok tele vannak, a nézők élvezik ezt a játékot. A kisgyerekek például szó szerint rátapadnak a tévére, így szurkolnak kedvenceiknek. A helyiek evezésben és az extrém sportokban is nagyon jók, a foci vagy a jéghoki csak ezek után következik. Mivel a nagy hegyekben hó is van, a síparadicsomok vonzzák ennek a műfajnak a képviselőit is. Sok helyen megfordultam, és meglepetésemre rengeteg külföldit láttam. Sok amerikai, kanadai, sőt dél-amerikai és ázsiai – indiai, japán, kínai és koreai – emberbe botlottam, az európai nemzetek képviselőibe ritkán futottam, s ha igen, akkor németekkel találkoztam. Ebben az országban egyébként viszonylag kevesen élnek, a lakosság száma nem éri el az ötmilliót.

Tóth Adrián ezután elmondta, hogy nagyon sok, számára újdonságba futott bele, teljesen más kultúrát ismert meg.

– Új-Zélandon mindent visz a természet és ennek szeretete – folytatta. – Gyakran úgy éreztem, hogy mesekönyvben kalandozom. Ott tényleg minden van: erdő, dzsungel, hegy, óceán. Remek az idő, és amilyen időjárás van kint, ugyanolyan van bent is. Ez azt jelenti, hogy a házakban nincs fűtés, nyaranta azonban légkondit használnak, mert olykor negyven fok is van. Építészeti érdekesség, hogy a falakon nincs szigetelés, ez szintén a barátságos klíma rovására írható. A tenger jobbára hideg, ennek ellenére néhányszor rászántam magam a fürdésre, tehettem, hiszen Auckland a keleti és a nyugati part között terül el. A túrák rendkívül népszerűek, az üdülőszigetek borvidékeket is rejtenek. Az élőlények közül a legnépszerűbb a kivi madár, aztán a kacsa, a bárány és a tehén, kissé furcsálltam azonban, hogy kutyákba nem botlottam.

Modern intézmények

A Jegesmedvék támadójának volt alkalma arra is, hogy megismerkedjen az új-zélandi iskolai és egészségügyi ellátórendszerrel.

– Néhányszor jártunk a sulikban, ahol a jégkorongot népszerűsítettük – mesélte Tóth Adrián. – Amíg nálunk egy komplexum hetven százalékát az épületek adják, náluk ez az arány csak harminc százalék. Vagyis a távoli országban a „bennülős” helyiségek rovására a kinti építmények az elterjedtek. Rengeteg pálya, képességfejlesztő és játszótér szolgálja a gyerekeket. Amikor az egyik csapattársam megsérült és orvoshoz vitték, velük tartottam, s azzal szembesültem, hogy a magyar és az új-zélandi orvosi háttér között ég és föld a különbség. Az ottani objektumok rendkívül jól felszereltek, iszonyatosan modernek, alkalmazottaktól hemzsegnek, így sehol nem kell várni. Mi, annak ellenére, hogy számtalan vizsgálatot végeztek a társa­mon, egy óra alatt végeztünk.

Másokat is érdekel

Tóth Adrián nagyon sok barátot szerzett a távoli földrészen és annak ellenére, hogy visszavárják Új-Zélandra, jövő nyáron inkább Ázsiában vagy az Egyesült Államokban akar szétnézni.

– Itthon folyamatosan kapom a kérdéseket – jegyezte meg. – Több jégkorongozót is érdekelne az ötödik kontinensen való szereplés lehetősége, nekik tudnék segíteni abban, hogy egy időre a távolba szerződjenek. Amerikaiakkal, kanadaiakkal és svédekkel laktam együtt, köztünk barátságok szövődtek, várható, hogy jövőre valamelyik országban újra találkozunk.

A DVTK csatára a múlt héten majd’ harminc órát repült, amíg hazaérkezett. Nem érzi magát fáradtnak, s abban bízik, hogy ugyanolyan hasznos és eredményes tagja lesz együttesének, mint az elmúlt szezonban.

Olcsóság és drágaság egyszerre

A magyar vizitelő, ha külföldön jár, természetesen összehasonlítja az árakat. Ezt tette Tóth Adrián is:

– A szolgáltatások kétszer, háromszor annyiba kerülnek, mint itthon. Ez vonatkozik például a hajvágásra, az éttermekre, a bárokra, a mozikra. A taxik nagyon drágák, de a benzin ára annyi, mint nálunk.

A szupermarketek az amerikai stílusra „hajaznak”: a csirkehúst kis túlzással aranyért adják, ennek ellenére a tojás olcsó. Ugyancsak érdemes vásárolni például kókusztejet és rizst, ezek ott „filléres” dolgok. A közlekedés fejlett, Aucklandban négy-öt vonatjárat szolgálja az utasokat. Azt talán mondanom sem kell, hogy a szerelvények modernek és mindenfelé nagy a tisztaság. Az autókban automata sebességváltók vannak, és ugyanúgy, mint Angliában, balra hajtanak. Az emberek nem nagyon foglalkoznak a külsőségekkel: a gyerekek egyenruhában járnak iskolába, aztán nagy meglepetést okozott nekem a sok mezítlábas gyalogló.

