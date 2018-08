A régió legjobb favágói vetélkedtek Bükkzsércen

Ezt megelőzően a regionális vadásznapot is megtartották Bükkzsércen.

Tizenhárom csapat küzdött

Szombaton a rendezvényparkban tizenhárom észak-magyarországi csapat küzdött az elsőségért és az országos döntőbe jutásért. Különféle feladatok vártak rájuk, így például láncot kellett cserélniük, vagy a fa döntését, gallyazását és hasogatását kellett minél gyorsabban teljesíteniük. A legjobbak ezúttal Szilvásváradról érkeztek. A nap folyamán rönk­húzásban és baltás rönkátvágásban is rendeztek versenyt, volt Timbersports bemutató, illetve a helyszínen szobrok is készültek, így újabb vezér készült a főtéri szobor­csoporthoz. A favágóversenyt megelőzően a térség vadászai is ünnepeltek kitüntetéssel, avatással, főzőversennyel. A napot a Zsérci Summás Ének­együttes műsora, valamint a Szani Duó utcabálja zárta.

ÉM-TB

Fát vágnak, gallyaznak az Avason Miskolc - A balesetveszélyes fákat kivágják, amelyeket szükséges, megmetszik a történelmi Avason. A növényzet karbantartását célzó munkák április 16-án kezdődtek a területen, melynek során huszonkét, többségében balesetveszélyes, korhadt fát vágnak ki a Miskolci Városgazda Kft. munkatársai. – ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA