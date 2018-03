A régi kert megint szép lesz…

2017 decemberében indult a Petőfi Irodalmi Múzeum és Királyhelmec Város Önkormányzatának közös pályázata. Az Európai Unió közel kétmillió eurós támogatásával 2019 végéig megújul a széphalmi Kazinczy-emlékhely és a királyhelmeci amfiteátrum. Széphalomban Nyíri Pétertől, a Petőfi Irodalmi Múzeum széphalmi Magyar nyelv Múzeuma igazgatójával beszélgettünk arról, hogy áll a projekt.

Szeretnénk visszaállítani az emlékcsarnok kegyeleti funkcióját.” Nyíri Péter

Kertrégészet

– Jelenleg a kerttörténeti kutatás zajlik, annak alapján születik majd meg egy keretterv – mondja Nyíri Péter. – A kertrégészet maga is egy érdekes dolog. A szakemberek szerint ennek alapján pontosan megállapítható, hol álltak annak idején a fák. A fajtákra ugyan nem lehet következtetni, de a ma rendelkezésekre álló műszerekkel ki lehet mutatni minden olyan ásásnak a nyomát, amit valaha is elvégeztek egy adott területen. Amikor a Kazinczy-­kertet majd helyreállítjuk, nem mindent tudunk az eredeti állapotában visszaállítani. A Kazinczy Ferenc által ­megálmodott angolkert például soha nem épült meg.

A feladat így sem lesz kicsi. Nyíri Péter sorolja, az angolpark területének rendbehozatala, az utak rendbetétele, a világítás korszerűsítése, a sírkert restaurálása mind hatalmas feladatot jelent majd.

– Vissza szeretnénk ­állítani az emlékcsarnok ­kegyeleti funkcióját – mondja Nyíri ­Péter. – Jelenleg a mauzóleum egyfajta kiállítóhelyként is szolgál. Amennyiben a most tervezett beruházás megvalósul, akkor mindaz az információ, amit Kazinczyról tudunk, egy állandó kiállításon kap majd helyet a múzeum emeletén. Ennek megnyitása is a jövő évre várható.

Átadás az évfordulón

A projekt befejezése és ­átadása a tervek szerint 2019 őszén lesz.

– Egészen pontosan 2019. október 27-én, Kazinczy ­Ferenc születésének 260. évfordulóján szeretnénk átadni a beruházást a nagyközönségnek – mondja Nyíri Péter. – Addigra szeretnénk megújítani az alkotóházat, amely amellett, hogy továbbképzések megtartására is alkalmas lehet, eredeti funkciójának megfelelően fogadhat majd alkotókat, akik több hetet is eltölthetnek majd Szép­halmon. A konkrét munka jövő év tavaszán indulhat majd el.

Nyíri Péter elmondta, a ­tervek szerint egyebek ­mellett nem csak tíz tematikus út épülhet majd meg az egykori Kazinczy-birtokon, de a megmaradó ­Herbárium mellett – amelyet 2015 ­nyarán adtak át – jelentős infrastrukturális fejlesztés is várható, amelynek köszönhetően új parkolóhelyeket is ­átadhatnak.

Széphalom szerepe

A projektismertető szerint egykor Magyarország szellemi életének sugárzó központja volt Széphalom. Itt élt és alkotott Kazinczy Ferenc, aki fogságból való szabadulásától fogva, amíg a kolera el nem vitte, innen szervezte és igazgatta a magyar irodalmat. Nem fényűző életet kell az irodalmi fejedelem portájára elképzelni: népes családjával egyszerűen élt, a ház körüli munkákat írói ­tevékenysége mellett végezte, földet ­művelt, állatot tartott.

Fiatalon nagyívű tervekkel fogott a családi örökségből származó terület rendezéséhez. Amikor a sors más irányt szabott életének és józanságra intette, a széphalmi birtokhoz fűződő álmai akkor sem foszlottak szét. Még a börtönben is térképeket, ­angolkerti tájképeket, háza terveit, ­beosztását rajzolgatta. Szabadulása után azonban hiába fogott óriási lendülettel a munkához, sem a kertet, sem a korabeli nemesi igényekhez tervezett kúriát nem sikerült befejeznie. Háza élete végéig vakolatlanul állt, a szobák közül csak három volt lakható.

A birtokot az Akadémia megvásárolta és Ybl Miklós által terveztetett, s bár az első tervekhez képest jóval kisebb, mégis impozáns klasszicista mauzóleumot építtetett. A legenda szerint a ­mauzóleum éppen Kazinczy dolgozószobája helyére épült.

