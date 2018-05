A régi hagyományokra is építve, de teljesen új utakon az Észak Expo

Pénteken délelőtt nyitotta meg kapuit az I. Észak Expo a Miskolci Jégcsarnok fedett edzőpályáján, de még szombaton egész nap is látogatható lesz az év gazdasági rendezvénye.

Települések, cégek

A kiállításra látogatók már az edzőpálya előtt találkozhatnak a megyei központi kórház szűrőbuszával, amelyen különböző egészségügyi szűréseken tudnak részt venni, méghozzá sorban állás vagy időpont-egyeztetés nélkül, tehát már csak ezért is érdemes szombaton arra sétálni.

Persze még ennél is érdekesebb a kiállítók hosszú sora, amely az expón várja a kilátogatókat. Köztük több megyénkbeli település is bemutatkozik, a saját termékeivel is, mint például Onga, Boldogkőváralja, Hollóháza vagy éppen Bioszentandrás, vagyis Hernádszentandrás, de említeni lehet a galgóci fafaragókat is.

De találni a kiállítói standok között sétálva utazási irodákat, szakiskolákat, képzőintézményeket, üzleteket, szolgáltatókat, építkezéshez, kertépítéshez termékeket ajánló vállalkozásokat, autós céget, kézműves termékeket, szépségápolással foglalkozó márkák standjait, ahol természetesen ki is lehet próbálni a termékeket és szépülni egyet. De több olyan cég is jelen van, akik munkaerőt keresnek, így akár álmai munkahelyét is megtalálhatja az, aki az I. Észak Expo vendége lesz. De jelen van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Miskolci Nemzeti Színház, egy magánklinika, akik a helyszínen végeznek vérvételt, a hozzá kapcsolódó vizsgálat eredménye pedig már hétfőre megszületik.

Gyerekprogramok

No és persze nem hiányozhat a kiállítók közül lapcsoportunk sem: az aktuális napilap mellett magazinjaink, egyéb termékeink is megtalálhatóak standunkon. A gyerekek sem unatkoznak, hiszen bohóc, arcfestés, lufihajtogatás és kézműves-foglalkozások várják őket.

A kétnapos rendezvény hivatalos megnyitója pénteken délelőtt volt, amelyen köszöntőt mondott Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke. Mint mondta, a gazdasági életet lehet fellendíteni és lehet feltartóztatni, de megváltoztatni nem. A megyei közgyűlés azért dolgozik, hogy minél inkább fellendüljön a gazdasági élet, ehhez az anyagi források is adottak, hiszen 93 milliárd forint jut a megyének a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében – ennek a nagyobbik része már meg is érkezett.

„Az Észak-Magyarország napilap nem először járul hozzá a maga eszközeivel a megye gazdasági életének elismeréséhez, élénkítéséhez, hiszen már évek óta készítik az adóhivatallal együttműködve a TOP 100-as kiadványt, amelyben a legnagyobb cégeket veszik sorra. Ehhez csatlakozik most ez az expó” – mondta a közgyűlés elnöke.

Sikeres kezdeményezés

Az elnök hozzátette: korábban nagy hagyománya volt a hasonló expóknak, de néhány éve elhaltak, ezért is volt merész döntés életre hívni. Azonban látható, hogy a régi hagyományok alapjain, de már más rendezési elv alapján, több szolgáltatással, segítve a cégek és az emberek egymásra találását került megrendezésre.

„A több mint kétszáz négyzetméteren megjelent kiállítókat látva elmondhatjuk, hogy ez egy sikeres kezdeményezés volt” – tette hozzá.

2019 jeles esztendő lesz a lap életében, hiszen kiadásának 75. évfordulóját ünnepli – derült ki Uri Mariann, az Észak-Magyarország megbízott főszerkesztőjének beszédéből. Több mint hét évtizede olvassák tehát megyénk lakói a napilapot, ma már egyre többen a digitális verzióját is.

Új utakon

„A megyei napilapok közül az elsők között voltunk, akik 17 évvel ezelőtt létrehoztuk lapcsoportunk internetes hírportáljait, megyénkben a Borsod Online-t. De említhetjük a digitális lapot, illetve a közösségi oldalak előretörése óta ott is jelen vagyunk. Legújabb fejlesztésünk a Hírek360.hu részleg, amely az ország és megyénk első 360 fokos videókat forgató helyi hírportálja. Szeretnénk a jövőben is jelen lenni olvasóink mindennapjaiban és szorosabb kapcsolatot ápolni partnereinkkel” – tette hozzá a megbízott főszerkesztő.

Hangsúlyozta azt is: egy ilyen rendezvény évek óta hiányzik a város, a megye életből, és őszintén reméli, hogy néhány év múlva, amikor bejáratott rendezvényként működik majd, akkor az Észak Expót is felsorolhatja a cég sikeres fejlesztései között.

Az érdeklődők szombat délután 6 óráig látogathatják a vásárt. A belépés ingyenes.

– Horváth Imre –

Megkérdeztük: Mi a véleménye az I. Észak Expóról?

Szélné Mercz Eszter, építész: – Nekem nagyon tetszik ez a rendezvény, de egyébként is nagyon szeretem az expókat, rendszeresen járunk az országos nagy rendezvényekre. A munkám miatt is érdekesek ezek számomra.

Szélné Mercz Eszter

Szaniszló Szilvia Fruzsina, tanácsadó: – Nagyon tetszik az egész, ilyen rendezvényen most járok először. Hasznos dolognak tartom, hogy ennyi kiállítót találni egy helyen, pénzügyi tanácsokat is kaptam, és termékeket is kipróbálhattam.

Szaniszló Szilvia Fruzsina

Molnár Istvánné, nyugdíjas: – Az Észak-Magyarországban olvastam a rendezvényről, máris vettem egy kis sajtot, mert szeretjük. Körülnézek, de holnap a férjemmel vissza­jövünk, mert van itt olyan porszívó, amit szeretnénk.

Molnár Istvánné

