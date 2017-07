A reformációra emlékezik az Akadémia Sárospatakon

A péntekig tartó rendezvénysorozat – amelynek fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere – megnyitóját hétfőn délelőtt tartották a Református Akadémián. Titkos Sándorné, a B.-A.-Z. Megyei Honismereti Egyesület elnöke elmondta, pontosan harminc évvel ezelőtt, 1987-ben rendezte meg Sárospatak a Honismereti Akadémiát. A reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából az idei honismereti akadémia előadásai a reformációnak a nemzeti történelmünkben betöltött szerepére és jelentőségére kívánnak rámutatni, valamint arra a kisugárzásra és hatásra, amelyet a népi műveltségre, az irodalomra, a nemzeti kultúrára és az oktatásra gyakorolt hazánkban.

Dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa köszöntőjében elmondta, az 500 évvel ezelőtt kezdődött reformáció ma is tart: – A reformáció rávilágított arra, az élet azt is jelenti, hogy egy életen át kell és lehet tanulnunk, és arra is, mennyire fontos, a tanulás mellett a tudás, a nevelés.

– Hivatalos megnyitó helyett kicsit személyesebb köszöntőt mondanék – kezdte szavait dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – A hon­ismereti mozgalom nem csupán a múltamat, a jelenemet is meghatározza. Maga Sárospatak, a Református Kollégium mindig is jelentős szerepet játszott/játszik az életemben. Magam is jelen voltam a harminc évvel ezelőtti sárospataki akadémián, és örülök, hogy sikerült ismét idehoznunk ezt a rendezvényt. Kívánom, hogy mindenkinek teljen nagyon tartalmasan ez a néhány Sárospatakon töltött nap.

– Sárospataknak különleges kisugárzása van – mondta köszöntőjében Aros János, Sárospatak polgármestere. – Nagyon gazdag múlttal rendelkezik ez a zempléni iskolaváros, nekünk, utódoknak pedig az a kötelességünk, hogy ápoljuk ennek a városnak a történelmi, kultúratörténeti hagyományait és vigyük tovább azt a munkát, amelyet jeles eleink elkezdtek.

