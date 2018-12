A rátkai hagyományok biztonságot adnak

Amikor Rátkára utaztam, a településre érkezve az azóta már elkészült Betlehemet készítő asszonyokkal találkoztam.

Egyre többen dolgoznak

– A közfoglalkoztatottakkal együtt építettük a Betlehemet – mondja Tirk Sándorné, Rátka polgármestere. – Szerencsére egyre kevesebben dolgoznak közfoglalkoztatás keretén belül. Volt, amikor 70-80 embert foglalkoztattunk, mára ez a szám 30-35-re fogyatkozott, és ennek örülök. Amikor elkezdődött ez a program, akkor is azt mondtam, ez egy szükségmegoldás, lehetőség arra, hogy innen egyre többen találjanak maguknak az elsődleges munkaerőpiacon munkát. Ezek az emberek a közfoglalkoztatás során szem előtt voltak, tudott belőlük meríteni az állami közszféra és a vállalkozók is innen tudták magukhoz csábítani a munkaerőt. Éppen ezért a közfoglalkoztatást is úgy kezdtük felépíteni, hogy olyan projektekre pályáztunk, amelyek idővel valódi munkahellyé forrhatják ki magukat. Ennek példája az azóta is működő füstölőüzemünk. Önkormányzatunk 7 hektárnyi területet művel. A kezdeti időszakban, amikor nagy létszámú munkaerő állt a rendelkezésünkre, ezeken a földeken konyhakerti növényeket termesztettünk. Most átálltunk a szántóföldi növények termesztésére, kukorica, árpa, búza. A terményeket szintén a Start programban vásárolt 30 sertéssel etetjük meg. Emellett a kisebb területeken és a 300 négyzetméteres fűthető fóliában megtermeljük a konyhánk részére a friss fogyasztásra és téli tárolásra a zöldségeket.

Fontos fejlesztések

A rátkaiak büszkék azokra a fejlesztésekre, amelyekkel tovább gyarapodik a település.

– Rátka önkormányzata eredményes évet tudhat maga mögött. Ez évben pályázati forrásból 271 millió forintot fordítottunk a település fejlesztésére. Ez egy kis település életében jelentős beruházási forrás, ami által szépült, fejlődött Rátka. A fejlesztések a lakosság életminőségének javulását szolgálják, valamint hozzájárulnak a település népességmegtartó erejének növeléséhez. Tavasszal avattuk fel a Schwaben parkot, ami az őseinknek, a nemzeti hovatartozásunknak állít emléket. Mellette felújításra került a szabadtéri színpad. – mondja a rátkai településvezető. – A közelmúltban négy projektet is zártunk egyszerre. A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési pályázatunknak köszönhetően a belvízi csapadékvíz-elvezetési beruházásunkat adtuk át. A Szerencsi Tankerületi Központnak köszönhetően megújult a Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, valamint egy multifunkcionális sportpálya megépítése. Az EMMI támogatásának köszönhetően elkészült a Mini Bölcsőde. Ez különösen kedves számomra, hiszen korábban 22 évig dolgoztam óvodapedagógusként a településen. Öröm számomra, hogy korábban egyetlen osztatlan csoportunk volt, és ma két részben osztott csoport működik, amihez most már a Mini Bölcsőde is becsatlakozott. Ezekkel a fejlesztésekkel új munkahelyeket is teremtettünk. Nagy öröm számunkra, hogy a rátkai intézményekre ilyen nagy igény mutatkozik a környező települések részéről is, ami indokolttá teszi a fejlesztéseket, a bővítéseket. Az általános iskolánk is egyre népszerűbb. Vannak olyan települések, ahol csökken a gyereklétszám, a mi német nemzetiségi iskolánkban idén két első osztályt indítottunk, összesen 31 diákkal.

Rátkai hagyományok

Rátka egy valódi sváb település és a helyzete sajátos, hiszen amíg a hercegkúti svábok egy zsáktelepülésen élve viszonylag zárt közösséget alkotnak, addig a rátkaiak egy sokkal nyitottabb faluban élnek, amelyen az átmenő forgalom összeköti Szerencset a környékbeli településekkel.

– A kettős identitás jellemez bennünket – mondja Tirk Sándorné. – Magyarok vagyunk, akik büszkék sváb származásukra, sváb gyökereikre és hagyományaikra. Folyamatosan ápoljuk a hagyományainkat, amelyek amellett, hogy fontos értékeket képviselnek, biztonságot is adnak a számunkra. Ezek a mi gyökereink, amelyeket át kell adnunk az utánunk érkezőknek.

