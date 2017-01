A rászorulók keresték a meleg ruhákat Miskolcon is

Elérte a célját a Szabadfogas kezdeményezés: országszerte immár több mint száz helyen várják azokat, akiknek nincs elég meleg ruhájuk. Miskolcon is sok-sok civil csatlakozott a segíteni szándékozók táborába az elmúlt héten.

– Igen, örültek neki a rászorulók. Mindenképpen jó kezdeményezés – nyilatkozta lapunknak Vincze Anikó, az Első Miskolci Lady Lions Club tagja. – Mi is közösségi oldalakon juttattuk el a felhívást az emberekhez, és a rászorulók talán nem is biztos, hogy olvassák, olvasták, de végül is a lényeg az, hogy tudtak róla és keresték a meleg ruhákat. Mi arra is kértük az embereket, hogy ha látnak hajlék nélkülieket, szóljanak nekik, mondják el, hogy így tudunk segíteni.

Futótűzként terjedt

Vincze Anikó szerint egyébként futótűzként terjedt el Miskolcon is az akció, és nagyon sokan szerettek volna segíteni.

– Sokan hoztak meleg ruhát, ismerősök, barátok. Amint kifutottak, elfogytak, folyamatosan pótoltuk, de nagy segítség volt a Sarokház Kávézó üzemeltetőjétől, hogy megengedte, hogy előttük kipakolhassunk – fogalmazott Vincze Anikó, aki hangsúlyozta, hogy nem hagyják abba az ilyetén segítségadást a rászorulóknak, és jövőre is folytatják ezt a kezdeményezést.

Miskolc – Az elromlott kazán és egy fiatalember posztja indította el a miskolci vállfás akciót.

