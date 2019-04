A rágcsálók futóbajnoka

Ma már a rágcsálók legkülönbözőbb fajtái elérhetőek a szőrös kedvencek iránt rajongó állattartók számára. A hosszú farkával együtt maximum 15 centisre megnövő mongol futóegér ideális társa lehet akár egy panelben élő gazdinak is. Az egér helyes tartásáról Miskolc egyik közismert állatkereskedésének tulajdonosa beszélt lapunknak, aki gyermekkora óta foglalkozik kis­állatokkal.

– A mongol futóegér kezdő állattartóknak is ajánlott, mert gondozása nem igényel semmilyen különleges tudást – kezdte Iglai Gyula Norbert. – Az apró rágcsáló Mongólia félsivatagos területéről származik, ezért viszonylag keveset iszik, és az étrendje is egyszerű, mert magokkal táplálkozik. Ettől függetlenül praktikus, ha mindig teszünk elé vizet vitamincseppekkel dúsítva, és ma már remek gyárilag összeállított magkeverékek léteznek, amit egerünk napi szinten fogyaszt.

Nagy mozgásigényű

A megfelelő életteret minden gazdi saját körülményeihez mérten választhatja ki állata számára.

– A rágcsáló szépen megél ketrecben és terráriumban is. A két különböző módszerhez más-más feltételek megteremtése szükséges, de legalább 40×50 centi alapterületen érzi jól magát a mozgékony állatka. A 30 centi magas ketrecnek az az előnye, hogy nagyobb levegőáramlást biztosít, viszont az alom könnyebben kiszóródik belőle, ezért több koszt csinál. Ha a terrárium mellett döntünk, célszerű nagyon magas üvegkalitkát választani, hogy az egér semmiképpen se tudjon kiugrani belőle, vagy lefedni leemelhetős vagy elhúzhatós, rácsos tetővel. A mongol futóegér nevéhez hűen imád futkározni, és saját magát is könnyen elszórakoztatja, ha elegendő játékot teszünk be neki. Kedveli az alagútszerű csőrendszereket, járatokat és a különféle bújókákat, amelyekre minél kisebb a terrárium, annál nagyobb szüksége van kedvencünknek, hogy napi mozgásigénye biztosított legyen – hangsúlyozta az tenyésztő.

Kezes, barátságos

– Egerünk szobahőmérsékleten érzi a legjobban magát, és könnyen kézhez szoktatható, barátságos jószág – folytatta beszélgetőtársunk. – Egy nagyobbacska gyermek is képes róla gondoskodni, ha minimális időt mindennap rászán az etetésére, és megbarátkozik hosszú farkával. A terrárium vagy ketrec takarítása mindössze 15 perces művelet, amelyre hetente két-három alkalommal kerítsünk sort. Természetesen az állatok számától, étrendjüktől és az alom minőségétől is függ, hogy milyen gyakran szükséges nagytakarítást végezni náluk. Ma már nagyon jó minőségű zeolit- és szilikonos bázisú almok léteznek. Az utóbbiak drágábbak, mert jobb a nedvszívó hatásuk, és tovább képesek szagmentesen tartani a rágcsálót. A természetben száraz gyomokból, füvekből építenek maguknak vackot, ezért szénát és fenyőfaforgácsot is betehetünk alájuk.

Gyakorlottabb gazdáknak érdemes megpróbálkozni a szaporítással is.

– A mongol futóegér könnyen tenyészthető, társas lény, de azonos neműek nehezen tarthatók együtt. Jó, ha még fiatal korban összerakunk egy fiút és egy lányt, hogy egészséges utódok szülessenek. Hogyha a pároztatás sikeres, akkor a nőstény 3-5 kicsit szül, velük és az apukával szép családot alapítanak. A beltenyészetre később vigyázni kell, ezért ahogy a kölykök növekszenek, fontos őket hamar elkülöníteni egymástól, amikor már elválaszthatóak az anyától. Az idegen betolakodóktól védelmezik a közösséget, ezért újabb vendégek betelepítésével jobb, ha nem próbálkozunk – zárta a beszélgetést az állatkereskedés tulajdonosa.

Detzky Anna

