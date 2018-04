A prügyiek továbbadják a lángot

A Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában ötödik alkalommal rendezték meg a Roma Napot.

A ­­hagyomány őrzése számomra a láng tovább­adása.” Tiszlavicz Csaba

Hagyományok őrzése

– Általában a Nemzetközi Roma Napon szoktuk megrendezni a saját nemzetiségi napunkat, idén ezt egy kicsit későbbre raktuk – mondja Tiszlavicz Csaba, a prügyi iskola igazgatója. – Közel 240 gyerek jár az iskolába, közülük több mint kétszázan roma származásúak, ezért nem is kétséges, hogy minden évben egy napot erre az ünneplésre szánunk. Nagyon sokat készültek a gyerekek és a szülők is. Számukra is fontos ez az esemény, ahol büszkén mutathatják meg, mit tudnak, mit őriznek a hagyományokból. Hiszem és vallom, a hagyományőrzés lényege nem a hamu ápolása, hanem a láng továbbadása.

Ünnepi műsor

Az idei Prügyi Roma Nap a látványos felvonulással kezdődött, miközben az asszonyok az iskola udvarán főztek. Az ebédet követően az iskola tornaterme szinte zsúfolásig megtelt a gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal és érdeklődőkkel. A magyar és a cigány himnusz eléneklése után Tiszlavicz Csaba köszöntötte a megjelenteket.

Ezt követően Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg hivatalosan a Prügyi Roma Napot.

– Számomra mindig öröm, ha ilyen rendezvényekre látogathatok el, hiszen magam is pedagógusként dolgoztam sokáig – mondta Koncz Ferenc. – Igyekszem figyelni a kistelepülések iskolájában folyó munkákat. Szeretek Prügyre járni, mert ennek az iskolának különleges hangulata van. Amikor legutóbb a könyvtár átadásán jártam Prügyön, akkor egy olyan fantasztikus műsort láttam a helyi gyerekek előadásában, ami bármely nagyobb település iskolájában megállta volna a helyét. Prügy is bővelkedik tehetséges fiatalokban és ezzel a tehetséggel jól kell sáfárkodni. Ha valaki tartósan boldogulni akar az életben, annak elengedhetetlen feltétele a tanulás. Tudom, ezt gyakran nehéz betartani, de hosszú távon mindenképpen kifizetődő.

A műsorban fellépett egyebek mellett a Prügyi Roma Zenekar, amelybe ez alkalommal Tiszlavicz Csaba is beállt muzsikálni, de műsort adtak a helyi óvodások és az iskolások is. A hálás közönség minden fellépőt vastapssal jutalmazott.

– BG –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA