A profik közt is meg szeretné állni a helyét

Sportmodell kategóriában első, a bikinimodellek között pedig második helyezést ért el a közelmúltban Riminiben rendezett INBA Natural Testépítő Világbajnokságon Szepesi Szabina. A 29 éves sportoló civilben egy bükkábrányi könyvelőirodát vezet, s két éve kezdett el komolyabban foglalkozni a fitnesszel. Az olaszországi amatőr világbajnokság mindössze a harmadik versenye volt, győzelmének köszönhetően pedig jövőre már a profik között indulhat.

– Egész életemben jelen volt a sport, futottam, úsztam, bicikliztem, görkorcsolyáztam, komolyabb szinten négy éve kezdtem mozogni. Először otthon tornáztam videók alapján, majd két éve kezdtem edzőterembe járni. Amikor megtudtam, hogy Bukovenszky Gábor vállal versenyre való felkészítést, eldöntöttem, hogy én is szeretnék indulni fitneszmodellversenyen, mert kaptam visszajelzéseket másoktól, lehet, hogy színpadon lenne a helyem. Ő elvállalta a felkészítésemet, s elkezdtük a közös munkát, kidolgozta az edzéstervemet és az étrendemet is – idézte föl a két esztendővel ezelőtti eseményeket Szepesi Szabina.

Az első év kemény munkával telt, s a tavalyi Magyar Bajnokságon hatodik lett, amellyel nem volt elégedett. Az idei rendezvényt viszont két kategóriában is megnyerte a saját magassági csoportjában. Az országos után két héttel volt a rimini világbajnokság, ahol a bikinimodellek közt ezüst-, a sportmodellek közt aranyérem került a nyakába. Ennek köszönhetően jövőre már a profik közt, az Elite Tour versenyein is elindulhat, célja, hogy ezeken jól szerepelve kijusson a las vegasi Natural Olympiára.

– Fontos az edzés és az étrend, a felkészülés és a versenyek előtti diéta során is mást fogyasztunk. Utóbbi időszakban a fehérjebevitel magasabb, mint a szénhidrát, akkor napi 700–800 gramm csirkemellet is megeszek. A tömegelés időszakában heti négyszer járok edzőterembe, diéta idején ötször. Másfél órás súlyzózással kezdek az adott területekre, külön a hátra, vállra, mellre, karra, lábra. A kezdeti húsz percnyi kardióedzés a diéta vége felé alkalmanként másfél órára növekszik. A versenysúlyom 47 kilogramm, de a vastagítás végén 56 kiló szoktam lenni, igaz, utána zsírt is le kell dolgozni – magyarázta a felkészülés menetét Szepesi Szabina, aki az egészséges étkezés mellett is rajong a sajttortáért.

Mint mondta, azért kezdte a sportot, mert ülőmunkát végez, s ez jó kikapcsolódás. Alig várja, hogy jöhessen mozogni. Még sosem fordult elő, hogy ne lett volna kedve az edzéshez, még diéta végén, a verseny előtti két hétben sem, pedig akkor picit fáradtabb.

Keményebb lesz

Idén már nem indul több versenyen, hiszen a profi kategóriára kell készülnie, amely sokkal keményebb lesz, videón és élőben is szokta nézni a lányokat, hogy tanuljon tőlük. Most a combjával nem volt elégedett, a tömege megfelelő volt, de nem tudta eléggé leszálkásítani, jövőre ezen javítania kell. A háta sokat fejlődött, először az volt a leggyengébb, most már talán az a legerősebb. S természetesen nem használ semmilyen tiltott, vagy nem természetes szert, hiszen a naturál ezt jelenti, a versenyzőket ellenőrzik is.

Szepesi Szabina a versenyrendszerről és a viadalok menetéről elárulta, több kategóriában is indulnak a nők: a bikinimodelleknél annyira nem izmosak a lányok, inkább a nőiességük, a mozgásuk a lényeges. A sportmodellnél elvárás, hogy valaki szárazabb legyen. És létezik még a testépítő kategória. Magasság szerint három csoport van, a 162 centiméter alattiak, amelyben ő is indul, a 162–167 centi közöttiek és a 167 centi fölöttiek. Egy-egy csoportban általában húszan indulnak. A verseny napján korán kelnek, hiszen reggel 8–9 óra körül kezdődnek az elődöntők, hajnalban pedig már barnítani, sminkelni kell, fodrász fogadja őket, s az sem mindegy, milyen bikiniben, milyen ékszerekkel lépnek a zsűri elé. A színpadra lépés előtt „bedurrantanak”, ő gumikötelezni szokott, hogy megfelelően stimulálja izmait. Egy-egy csoport tíz percet tölt a színpadon, s a hat legjobb versenyző jut be a délutáni döntőkbe. A viadal este tízig is eltart.

S hogy meddig szeretné folytatni? Vannak tervei a munkában és a magánéletben is, de a sportban is tűzött ki maga elé célokat. Most sem ritka, hogy 22–23 éves lányokkal kell színpadra állnia, bár a fitnesz nem korfüggő, 35–40 éves nők is versenyeznek. Tavaly óta pedig fitt anyuka kategória is létezik, de a szülés után visszatérők megállják helyüket a nyílt kategóriában is.

