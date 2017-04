A présház otthon is lehet

A macskaköves úton nehezen haladunk felfelé. Gyalog sem lehet könnyű, autóval talán még nehezebb, hiszen a kanyarokban tolatni is kell, hogy ráforduljunk egy-egy keskeny utcára. A macskakő időnként hézagos, van bukkanó bőven, de a Nagy­avas Petőfi sorára felérve a látvány mindenért kárpótol. Ide még nem ért fel a tavasz, a fák zöldellnek ugyan, de a lombjuk hézagos. Így elénk tárul a belváros, még a Szinva terasz óriáskivetítőjét is jól látni. Mögöttünk pedig borostyánnal befuttatott aprócska présházak, pincék. Csend, nyugalom. Megállunk a Petőfi sor 331. szám előtt, ahol Kaposi Viktor a kapuban vár minket. A nyelvtanár 15 éve gyönyörködhet ebben a látványban, hiszen családjával azóta lakik a történelmi Avason.

Nagy előnye, hogy közel van a belvároshoz, gyalog tíz perc.” Kaposi Viktor

Újra kellene éleszteni

A városrész fejlesztésére évek óta számtalan ötlet született. Az elmúlt csaknem három évtizedben minden városvezetés kiemelten foglalkozott a területtel, azzal a céllal, hogy újjáélessze az avasi borkultúrát, és valamilyen módon visszacsempéssze az életet az Avasra. Az ötletek egy része elhalt, vagy éppen felemás sikerrel valósult meg. Éppen ezért jelentős változás nem történt. Élet még mindig nincs a történelmi Avason, kivéve, az évente egy alkalommal megrendezett Borangoló alkalmával.

Igaz, az elmúlt év végén 1,5 milliárd forintot nyert el Miskolc a történelmi Avas fejlesztésére. A terv az volt, februárban indul a beruházás, de eddig még egy kapavágást sem találtunk a városrészben.

Építészekkel beszélgetve azonban felvetődött, hogy nem elsősorban a borkultúrára kellene koncentrálni a városrész kapcsán. Megoldás lehetne az is, ha fiatalok költöznének fel az avasi pincesorra. Ez persze nem új ötlet, már a 90-es években is előkerült, de van, aki mai napig vallja, ez segítene a városrészen. Már most is akadnak, akik ott élnek, igaz, nem sokan.

Kaposi Viktor és felesége azonban igen. Kérdésünkre, hogy miért vettek ott házat, a válaszuk az, hogy 15 évvel ezelőtt ez volt a legolcsóbb megoldás. Hiszen akkoriban alig több mint egymillió forintért tudtak présházat vásárolni az Avason. Ez egy hatvan négyzetméteres épület, amit persze át kellett alakítaniuk: nem volt folyosó, ki kellett alakítani a WC-t, a fürdőszobát, a konyhát, a nappalit. Az emeleten pedig a hálószobák kaptak helyet. Mivel a présház területe nem túl nagy, így a lépcsővel sem akarták elvenni a helyet, így került egy speciális, Viktor által megtervezett lift a lakásba. „A csigalépcső is helyet foglal, ez a lift motorral működik, 240 kilóig elbír mindent” – mutatja be a szerkezetet.

Sok az elhagyott pince

„Vannak itt szép, tipikusan avasi présházak, de sok olyan is, ami a 60-70-es években épült. Ismerőseim is szerettek volna ide felköltözni, de van olyan utca, ahol nincs víz, csatorna, a mi utcánkban szerencsére van, már a kezdetektől volt. A helyzetet nehezíti – a fejlesztések és ingatlanvásárlás szempontjából is –, hogy sok az elhagyatott pince, aminek tulajdonosai már nem élnek Magyarországon, vagy esetleg több tulajdonos van, akik egymással sem tudnak megegyezni” – sorolja Viktor.

Miért szeret itt lakni? – kérdezzük. „Nagy előnye amellett, hogy olcsó volt, hogy közel van a belvároshoz, gyalog csupán 10 perc a munkahelyünk. Miközben zöldben lakunk, csend van, nyugalom” – válaszolja.

A présház emeletén is van egy terasz, és a bejárat mellett egy kis udvar. Tavasztól szívesen üldögél itt a család, kellemes a kilátás, nyugalmas kis sziget. Azt mondják, ha Borangoló van, az esti forgatagban szívesen vesznek részt, de ha nincs kedvük a tömeghez, inkább elmennek otthonról.

Hogy elköltöznének-e az egykori présházból, Viktor válasza gyors: nem. „Időnként felmerül ugyan, hogy elköltözünk, mert nem túl nagy a ház, de ahogy nő a gyerek – ma már 14 éves –, nem tűnik fontosnak a költözés” – tette hozzá.

– N. Szántó Rita –

