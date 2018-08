A portugálok érkeznek majd miskolci vendégszereplésre

A jövő évi csapat Európa-bajnokság selejtezőjében szerepel a magyar férfi válogatott. A következő csapat kontinensbajnokság végső tornáját a franciaországi Nantes rendezi majd 2019 szeptemberében, ezen az eseményen 24 férfi és 24 női csapat vesz részt. A házigazda franciák, valamint a 2017-es csapat Eb győztesei (a férfiaknál a németek, a nőknél a románok) automatikusan ott lesznek Nantes-ban, az Eb első két szakaszából 22-22 válogatott csatlakozik hozzájuk. Az A-osztályban, a férfiaknál – ahová a magyar válogatottat is besorolták – hat csoportot alakítottak ki 18 csapattal, míg a B-osztályban szintén hatot (21 csapat). Az ellenfeleink közül Portugália és Ausztria nyert már csapat Eb-t, előbbi 2014-ben, utóbbi 2015-ben.

Az osztrákokkal

A férfi gárda eddig egy mérkőzést játszott: a Szudi Ádám, Majoros Bence, Lakatos Tamás összetételű csapat február 27-én 3:1-es vereséget szenvedett idegenben, Portugáliától. A mieink a második összecsapásukat ma 17 órától Ausztriával vívják, méghozzá Budapesten, az Ormai-csarnokban. Az osztrákok is egy mérkőzést játszottak le idáig, Stefan Fegerl, Gárdos Róbert, Daniel Habesohn felállásban 3:0-ra megverték otthon a szintén ­klasszisokat felvonultató luzitánokat.

Lökést adjanak

A válogatott harmadik összecsapásának időpontja október 2., kedd, ekkor Portugália látogat Magyarországra. Amint azt megtudtuk, Aranyosi Péter szövetségi kapitány együttese Miskolcon fogadja ellenfelét.

– Így van, 17 órától fog kezdődni a találkozó az Egyetemi Körcsarnokban – mondta hétfőn délután lapunknak András Miklós, a MOATSZ sportigazgatója. – Amennyiben emlékeim nem csalnak, akkor több mint három és fél évtized után lesz ilyen jellegű, válogatott összecsapás Miskolcon. A városból származom, így természetes módon segítettem azon törekvést, hogy ha van mód rá, akkor játsszuk ezt a meccset a borsodi megyeszékhelyen. A MOATSZ és személy szerint én is örülök annak, hogy volt fogadókészség erre a mérkőzésre Miskolcon, köszönjük mindenkinek, aki segít a lebonyolításban. A sportcsarnok akkor éppen foglalt, de jó partnerre találtunk a Miskolci EAFC-ban, biztos, hogy semmilyen problémánk nem lesz majd a Körcsarnokban. Reméljük, a sportág barátai meg fogják tölteni a lelátót. Biztos, hogy a meccs remek lesz, hiszen a portugáloknál világsztárok ütik a labdát, de a mieink is mindent bele fognak adni. Természetesen nem titkolt cél az sem, hogy ezzel is egy kis lökést adjunk a nagy múltú sportágnak Miskolcon, ahol a későbbiekben régiós központot szeretnénk csinálni.

December 4-én

Negyedik csoporttalálkozóját december 4-én vívja majd az együttes, Ausztriában.

ÉM-MI

Tények

Az A osztály, 1. csoport állása

1. Portugália 2 1 1 3:4 3

2. Ausztria 1 1 – 3:0 2

3. Magyarország 1 – 1 1:3 1

A győzelemért két pont jár, és a vesztes csapat is kap egy pontot

