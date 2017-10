A pólóban manapság már nem lehet sem jópofáskodni, sem szájhősködni

Története harmadik élvonalbeli szezonjának is dr. Sike József vezetőedzővel fut neki a miskolci alakulat, bár május közepén mindez még korántsem volt biztos. Történt ugyanis, hogy az MVLC szakvezetője a május 10-i, BVSC elleni hazai meccset (11-6) követő sajtótájékoztatón lemondott, hivatkozva a „magyar pólóban uralkodó káoszra”, többek között utalva arra, hogy a mérkőzés előtt a fővárosiak olyan lövőfalat készítettek, amelyen a miskolciak elnökének, Bachner Andrásnak a portréja szerepelt, hat példányban kinyomtatva, és a játékosok ezt dobálgatták.

– Nem hirtelen felindulásból tettem, amit akkor tettem, ugyanis erről, a várható lépésemről az országos sportnapilap szakírójának már csütörtökön szóltam, az eredmény semmit sem befolyásolt – emlékeztetett dr. Sike József. – András azonnal úgy nyilatkozott, hogy nem fogadja el a lemondásom, majd a későbbi napokban nagyon sokan hívtak, hogy gondoljam meg magam. Elvégeztem magamban azt a bizonyos önértékelést, és rájöttem arra: nem tehetem meg mindezt azokkal, akik miattam vannak Miskolcon, magával a klubbal, azokkal az emberekkel, akikkel közösen csináltunk egy jó csapatot. Úgy gondoltam, ha András meg tudott bocsátani, akkor nekem is meg kell tudni, ezért három hét után úgy döntöttem, csinálom tovább.

Az életkörülmények

A múlt után a holtszezonban történt átigazolásokról beszélgettünk dr. Sike Józseffel.

– Jó pár lépésünket az életkörülmények határozták meg – vágott bele a vezetőedző. – Vízilabdacsapat nem játszhat egy centerrel, nekünk csak Sasa Misic volt, így ide mindenképpen kellett igazolni, s került hozzánk emiatt Sánta Dániel. Szükség volt emberre a balkezes oldalon is azt követően, hogy bár nem küldtük el Miklós Leventét, ő egyrészt szeretett volna több lehetőséget kapni, másrészt iskolai elfoglaltsága is volt, ezért elment. Jött Dőry Farkas. Amerikai légiósunk, Alex Bowen oldala elég gólképes, de szerettük volna, ha a másik is ilyen lenne, és kialakuljon egy egyensúly, megtaláltuk az ide passzoló, jó kezű pólóst, Berta József személyében. Tavaly is már úgy gondolkodtunk Bachner Andrással, hogy markáns külföldiek mellett minél több fiatal válogatottnak lehetőséget akarunk biztosítani. Nagy Ádám keveset játszott az OSC-ben, nálunk teljes mértékben kibontakozhat. Neki nincs külön sapkaszáma, nem maradt, mert ő volt az ideigazoltak közül a legfiatalabb, de ha lehetőséget kap, ami 99 százalék, akkor annak a sapkáját fogja viselni, aki éppen kimarad. Alex Kuzmenko megszerzését az élet forgatókönyve biztosította. A honosítások új lehetőséget biztosítottak, ő csak ezután került terítékre. Azért, hogy az előttünk lévő mintegy hatvan meccset le tudjuk játszani rotációval, kell a játékos, nincs olyan csapat, amely egy ilyet enélkül kibírna.

Lehetetlen küldetés

Dr. Sike József a felkészülésről, aztán másról is szót ejtett.

– Amióta itt vagyok, nyáron mi kezdjük el a leghamarabb a felkészülést a szezonra – jegyezte meg a vezetőedző. – Ugyanis a jelenlegi póló már nem a régi klasszikus vízilabdát jelenti. Ha nem vagy megfelelően felkészítve fizikálisan, egyszerűen agyonvernek a medencében, nem lehet már jópofáskodni, szájhősködni. Ez a metódus tehát megmaradt, attól függetlenül, hogy erősebb lett az állomány összetétele, mint a tavalyi. A Magyar Kupában elértük az alapcélt, amelyik csapat helyezési számban mögöttünk volt, azt megvertük. A nyolc között megint nem voltunk szerencsések, van előttünk egy lehetetlen küldetés, Magyarország legjobban megerősített csapatával, a Ferencvárossal szemben. Amióta edző vagyok, soha nem kaptam ajándékot az élettől, szóval nem zavar, hogy a Fradit kaptuk. Velük is meg fogunk küzdeni a magunk módján. Az Európa Kupa-selejtező első itthoni fordulóját megnyertük, a napi terhelést mi bírtuk a legjobban, és talán az orosz Csehov. A második körben a franciaországi csoport kiegyenlített, innen szintén megvan az esélyünk a továbbjutásra, ez nem lehetetlen küldetés. Itthon egyébként a bajnokság a prioritás, ugyanis ilyen csapatok mellett, mint a Ferencváros, kupát nyerni nem lehet… Szóval az OB I-ben szeretnénk ismét ötödikek lenni, s újra indulni az EK-ban, ennek rendelünk mindent alá. Egy ilyen helyezést nehezebb megtartani, mint megszerezni, ezt az olimpiai bajnokok is mondják az ötkarikás aranyérem után…

A kapitányok is

Dr. Sike Józsefet kérdeztük az Európa Kupa hozadékáról is: „A magyar közvélemény boldogan fogadta a jó eredményünket, kaptunk sok dicséretet, többek között Marcz Tamás felnőtt férfi szövetségi kapitánytól, Bíró Attila női szövetségi kapitánytól… Nem beszélve arról, hogy a nálunk játszott csapatok elvitték nemcsak a mi jó hírünket, hanem a magyar bajnokság jó hírét is” – mondta.

