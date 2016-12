„A politika a kompromisszumok művészete”

A parlamenti munka nem csak abból áll, hogy az ország házában harcolnak és igyekeznek a javaslatainkat beterjeszteni, elfogadtatni és szembesíteni a kormányzatot a hibáival, hanem a helyi, vidéki településeket, pártszervezeteket is meglátogatják, mondta miskolci útján Dr. Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakcióvezetője.

Az is fontos, az együttműködés mit mutat fel a választók számára.” Tóth Bertalan

Mi az a téma, álláspont, amiről most Miskolcon beszélni fog?

Tóth Bertalan: Van egy olyan javaslatcsomagunk, ami a magyar emberek biztos megélhetéséről szól. Ennek az első eleme, hogy legyen nettó 100 ezer forint a minimálbér, úgy, hogy a vállalkozások adó- és járulékterhei ne növekedjenek. Legyen háromszor akkora a nyugdíjemelés, mint amit a kormány most ajánl, hiszen a korábbi nyugdíjszámítás szerint ennyinek kellene lenne. A harmadik pont, hogy legyen energiaárcsökkentés, hiszen mind a nyugat-európai piacon, mind az Oroszországból érkező energia esetén jelentős árcsökkenés történt, ennek a haszna pedig nem a magyar embereknél van. Ezért azt javasoljuk, hogy átlagfogyasztás mellett a gáz ára 20 százalékkal, a villamosenergia és távhő ára 10 százalékkal csökkenjen. A negyedik pedig az alapvető élelmiszerek áfájának a mérséklése, mert nemcsak a sertéshús és a tejtermék esetén fontos ez. Ez az a csomag, ami azonnali segítséget tudna nyújtani a magyar emberek megélhetéséhez. Az a bérmegállapodás, ami megköttetett, a minimálbér- és garantált bérminimum-emelés segítséget jelent, üdvözöljük, hogy emelkedik a nettó kereset. Viszont nagyon komoly mértékben nehezül meg a magyar kis- és középvállalkozások élete, hiszen ezt ki kell termelni és mi félünk attól, hogy kevés olyan magyar vállalkozás van, amely ezt ki tudja bírni. Mindeközben a Fidesz a nagy külföldi tulajdonú multicégek nyereségadóját csökkenti 10 százalékkal. Ez is egy gazdaságpolitikai filozófia, de mi ezt nem tudjuk elfogadni, mert a magyar gazdaság gerincét a kis- és középvállalkozások adják, az ő járulékterheiket kell olyan mértékben csökkenteni, hogy a nettó 100 ezer forintos minimálbér megteremtődjön.

Ez a csomag a jelenlegi parlamenti munkának szól, vagy már az alapja a választási programjuknak?

Tóth Bertalan: Ez a négy pont a korábbi javaslataink és követeléseink, hiszen a béremelést két és fél éve követeljük a köz- és a versenyszférában is. Erre korábban voltak is lépései a kormányzatnak, viszont azt látjuk, hogy ez nem elég. Az energiaárcsökkentéssel kapcsolatos javaslatunkat ötször terjesztettük az Országgyű­lés elé az elmúlt két évben, de a Fidesz ezt minden alkalommal leszavazta, de ugyanez vonatkozik az alapvető élelmiszeráfa-csökkentésre is. De így van, ha felhatalmazást kapunk a választóktól, akkor ez akár annak a kormánynak a programja is lesz.

A választási program kidolgozásában milyen szerepe van a frakciónak és a frakcióvezetőnek?

Tóth Bertalan: Természetesen van szerepe. Azért azt látni kell, hogy a parlamenti munka leértékelődött. Bármilyen javaslatot fogalmazunk meg, azt a Fidesz lesöpri. De azért a parlament mégis ad egy olyan nyilvánosságot a média figyelme és a közérdeklődés koncentrálódásának köszönhetően, amit szeretnénk felhasználni. Ezért is vagyunk ott az üléseken, kiemelten azokon, amikor a kormányt lehet kérdezni, szembesíteni, de az is fontos, hogy a javaslatainkat be tudjuk mutatni. Az egyre szűkülő médiamegjelenési lehetőségben a parlamentnek kiemelt szerepe van, így a frakció a Magyar Szocialista Párt hangja.

Milyen stádiumban van most az MSZP választási programja, mikor tervezik bemutatni és a hozzá tartozó személyeket megnevezni?

Tóth Bertalan: Nagyon leegyszerűsítenénk, ha azt mondanánk, hogy választási program készül, hiszen az látszik, hogy ellenzéki oldalon együttműködésre van szükség a választási sikerhez. Jelenleg a szocialista párt választmánya az, amely egy olyan víziót dolgoz ki, amely azt mutatja be, hogy milyen lesz a jövő Magyarországa. Ebbe természetesen beletartozik az egészségügy, a gazdaságpolitika, oktatás, az emberek megélhetésével kapcsolatos intézkedések és természetesen az alkotmányos keretek újraértelmezése. Látjuk, a Fidesz hogyan foglalta el a magyar intézményrendszert és hogyan sérül a jogállamiság, köztük kiemelten a sajtószabadság. Azt szeretnénk bemutatni, hogyan lehet jobb Magyarországot építeni és ebben persze számítunk az együttműködő partnerek véleményére is. Az én személyes meggyő­ződésem az, hogy elsősorban nem a személyek a fontosak, akik részt vesznek az együttműködésben és a választásokon – bár természetesen ők is fontosak, hiszen helyben kell megnyerni a választásokat és aki a legtöbb egyéni körzetet megnyeri, az nyer a választásokon. De az is fontos, hogy ez az együttműködés mit mutat fel a választópolgárok számára, én ezt elsődlegesnek tartom. Legyen egy vízió és ehhez keressünk együttműködő partnereket, és abban keressük meg a szereplőket. Az biztos, hogy nem elég az egyéni választókörzetekben kialakítani az együttműködést, szükség van az ék elején egy személyre, egy miniszterelnök-jelöltre. Őt is jó lenne minél előbb megtalálni és a vízió mellett bemutatni.

Mennyire lehet kialakítani olyan programot és találni egy olyan személyt, akire mindenki rá tud bólintani? Hiszen ellenzéki oldalon sokféleképpen gondolkodó párt van jelen, maradjunk csak a parlamenti munkánál, amelyben például a DK részt sem vesz, mert szerintük az a jó út.

Tóth Bertalan: A legfőbb célunk az, hogy az Orbán-kormány megbukjon és ezt a rendszert le tudjuk bontani. Ha ebben megvan az együttműködés, akkor az már egy nagy előrelépés. De azt látom, hogy ellenzéki oldalon mindenkinek ez a célja. Nem kormányprogramot kell elfogadni, az majd akkor fog megszületni, ha megnyerjük a választásokat. Hanem abban kell egyet érteni, hogy milyen Magyarországot képzelünk el ezeken a szakterületeken, amelyeket az előbb említettem. Ebben én nem látok olyan nagy különbségeket, nyilván részletkérdésekben vannak különböző javaslatok. Azt tudom mondani, hogy a politika a kompromisszumok művészete, ezt meg kell találni. Az elsődleges az elképzelés összeállítása, amit szerintem minél hamarabb meg kell tenni és be kell mutatni, hogy ez az ellenzéki együttműködés milyen Magyarországot képzel el és hogyan kormányoz majd.

Konzultációt kezdtek a választási rendszer átalakítása érdekében. Erre van reális esély?

Tóth Bertalan: 2018-ig én nem látok erre esélyt. Most olyan választási rendszer van, ami a kormányoldalnak kedvez és minden esélye meg van arra – kivéve a kétharmada –, hogy ezt még inkább a maga oldalára tudja módosítani. Az arányos választási rendszerre vonatkozó javaslatunk lényege, hogy a parlamentben a valós választási akarat jelenjen meg. Ha húsz százalék szavaz rá, akkor húsz százalékban legyen jelen az Országgyűlésben. Ne úgy, mint most, hogy a Fideszre szavazott a választók negyven százaléka, és majd kétharmadban van jelen. Ezt egy kormányváltás után lehet megtenni, mi azt akarjuk bemutatni, hogy nem akarunk visszaélni a választási rendszerből adódó lehetőséggel. Emlékezzünk vissza, a Horn-kormány idején a szocialisták és a szabad demokraták 70 százalékos többséggel rendelkeztek a parlamentben és mégis az ellenzékkel együttműködő partnerek maradtak és eszükbe sem jutott, hogy átírják a jogállamiság szabályait.

– Horváth Imre –

Névjegy: Dr. Tóth Bertalan

1975-ben született Pécsett.

2000-ben jogász, 2003-ban európai jogi szakjogász, 2013-ban közgazdász diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 2004-ben jogi szakvizsgát tett.

Nős, felesége Judit, két gyermeke van, Bolda és Bertalan.

1992 óta tagja a Magyar Szocialista Pártnak. 1994–1998, valamint 2000–2002 között az MSZP pécsi városi szervezetének elnökségi tagja, 2003-tól a választmány elnöke volt, 2007–2010-ig a városi szervezet elnöke.

2002–2006 között a pécsi 6. számú választókerület egyéni képviselője, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Pécs–Pécsbányatelep Településrészi Önkormányzat vezetője. 2006-tól 2009-ig a pécsi önkormányzat alpolgármestere. 2010–2014-ig önkormányzati képviselő, az MSZP városi frakciójának vezetője volt.

2012–2014 között az MSZP Országos Elnökségi tagjának választották.

2014-től országgyűlési képviselő, az MSZP Országgyűlési Képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyettese, a Törvényalkotási Bizottság tagja. 2016. július 6-tól az MSZP frakcióvezetője.

