A városban senki sem maradt ki a hólapátolásból, volt, aki pedig hódombot épített a gyerekeknek. A buszközlekedés reggel nehézkes volt, a tiszadorogmai busz el is akadt, de Bükkzsércen sem volt egyszerű a helyzet. Bükkábrányban éjjel kezdték el a mellékutak takarítását, s dolgoztak ma nap közben is. A főtéren kisebb hócsata is kialakult a lapátolók közt, akik között önkéntesek, közmunkások és a polgármester is ott volt.

© Kattintásra galéria nyílik! | Fotó: Tóth Balázs

