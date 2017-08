A piros 7-esből egy új iskola lett Miskolcon

Duplán igaz mindez a miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolára, hiszen az intézmény megújult az elmúlt hónapokban. Keddi ottjártunkkor is sürgött-forgott, takarított mindenki.

Mi már két hete benne vagyunk ebben a hajrában.” Mikitáné Újjobbágy Erzsébet

– Mindenképpen igyekeztünk a magunk által vezényelhető munkát úgy tervezni, hogy az évnyitót meg tudjuk tartani – jelentette ki némi szusszanásnyi időt engedélyezve magának Mikitáné Újjobbágy Erzsébet intézményvezető. – Hogy ne kelljen külön engedélyeztetni azt, hogy nem kezdjük időben a tanítást. A munkálatok műszaki átadása megtörtént, aprócska javítások és takarítási munkák vannak hátra. Mi már két hete benne vagyunk ebben a hajrában. Megjegyzem, egy kicsit korábban befejeztük a tanévet, a kollégáknak hamarabb elkezdődött a nyári szabadság, mert június közepén felvonultak az építők. Ezért aztán az augusztusi pihenés számunkra rövidebb lett, hiszen a szabadságnap nekünk is annyi, mint a többieknek, de van is munka bőségesen.

Sok gyerek jár ide

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet beszélt a projekt részleteiről is. Mint kiderült, az épület energetikai korszerűsítése volt a cél, mellyel egy korszerűbb, a mai igényeknek megfelelő energiafogyasztású épület jött létre. Ez nagyban hozzájárul Miskolc közintézményei által felhasznált energiaigények csökkenéséhez. Nem mellékesen az épület felújítása során a homlokzati falak és a zárófödém utólagos hőszigetelést kaptak, és a műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók cseréje is megtörtént, valamint megújult a fűtési és szellőztetőrendszer. Az épület tetejére pedig egy napelemes rendszer is épült.

– Gyakorlatilag új iskolánk lett! – jelentette ki. – Tavasszal ünnepeltük az intézmény fennállásának 35. évfordulóját: 35 év alatt meg is kell újulni, és bizony az elmúlt időszakban ilyen nagyszabású felújítás ebben az épületben nem volt. Megérettünk rá, jó is, hogy elkészült!

A tanév egyébként közel 600 gyerekkel indul a Szabó Lőrinc suliban, ahol nincsenek beiskolázási gondok. Az viszont öröm és egyben üröm is, hogy a nyolc évfolyamukból 4. és 6. év végén a négy- és hatosztályos gimnáziumok „visznek el” a gyerekekből.

– Nyilván örülünk és elfogadjuk a szülő döntését, ugyanakkor bízunk azokban a gyerekekben is, akik itt maradnak – tette hozzá az intézményvezető. – A tanév talán abban lehet más, hogy a szabályozásban nincs túl sok új, ezáltal kezd kialakulni egy állandó rendszer, ami minden oktatási intézmény életében nagyon fontos. Nem mellékesen nagyon jó a kapcsolatunk a tankerülettel, a működésünk biztosítva van.

Sok megújulás után

Kertész Ferenc 1990-től tagja a tantestületnek, ő is segédkezett a takarításban, rend­rakásban.

– ’90 óta sok megújulás történt, ám most elmondhatjuk: talán a belbecs a legfontosabb, most viszont a külcsín is szépen alakult – fogalmazott. – Hosszú évek után az iskola megszépülve, mi pedig lelkiekben kipihenve várjuk a tanévnyitót.

Miért vonzó az iskola? – kérdeztem. Kertész tanár úr szerint a területi elhelyezkedése nem elhanyagolható, hiszen a belvárosban van, és jól megközelíthető.

– No és generációk végeztek itt, és azok leszármazottai is szeretik a Szabó Lőrinc iskolát – mondta.

– Jó nyár volt, csak egyre rövidebb – jegyezte meg kérdésünkre Kuthi Rita, aki 28. éve tanít a Szabó Lőrinc iskolában, és idén másodikos osztállyal vág neki a tanévnek. – Az iskola szép lett, ám nem titok, nagyon ráfért már.

A tanítónő arról is beszélt, hogy hosszú a 10 hónap, és bizony fel kell töltődni.

– A mostani elsősök egyre inkább iskolaérettek. Sokat tudnak, és érdekes tény, hogy sokkal könnyebben alkalmazkodnak az iskolai léthez, mint 20 éve – tudtuk meg.

Felújítás: tények, számok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése” című projektje keretében a Szabó Lőrinc Általános Iskola épületének korszerűsítését valósítja meg. A beruházás 100 százalékos támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg szeptember 1-ig. A támogatás összege meghaladja a bruttó 364,5 millió forintot.

