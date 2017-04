„A pénz azért nem minden…”

Nyolcvan cég kereste ifjú munkavállalóit és több mint ezer fiatal kutatta a neki megfelelő munkahelyet szerdán a Miskolci Egyetem állásbörzéjén és egyben szakmai gyakorlati börzéjén.

Kiderült, a fővárosi és dunántúli vállalatok is tárt karokkal várják a Miskolcon végzett mérnököket, gazdászokat, jogászokat. Azonban nemcsak a végzetteket, hanem a hallgatókat is, akik a cégek gyakornoki programjában vehetnek részt.

A fizetéssel szembeni igényem sok mindentől függ.” Kozák Ádám

Tervezgetnek

Két fiatalember sétálgat a standok között. Megtudjuk, mindketten mechatronikai mérnökök lesznek, most még egyetemi diákok.

– Jöttünk felmérni a vadászmezőt – fogalmaz Kozák Ádám. – Én kreatív munkát szeretnék, és úgy gondolom, hogy nem minden a pénz. A fizetéssel szembeni igényem sok mindentől függ. Például, ha azt mondja nekem valaki, hogy ingáznom kell, akkor nyilván magasabb fizetésért lennék hajlandó erre, viszont ha egy egészen más szempontokból szimpatikus céghez kerülök, akkor simán megalkudnék az alacsonyabb fizetéssel is – vázolja elképzeléseit.

A Boschnál már nézelődtem, tetszik is a gyakornoki állás.” Pribula Ivett

Álomcég

Egészen fiatal egyetemisták is eljöttek az állásbörzére. Pribula Ivett például, aki elsőéves gépészmérnök-hallgató.

– A Boschnál már nézelődtem, tetszik is egy-két gyakornoki állás, csak nem biztos, hogy a munkát be tudnám illeszteni az óraren­dembe. Bár úgy tájékoztattak, hogy a gyakornoki program rendkívül rugalmas, és összeegyeztethető az egyetemi tanulmányokkal. Ez nagyon szimpatikus számomra. De azért is hasznos a gyakornoki munka, mert az elméleti tudásunk mellé gyakorlati tapasztalatot kapunk – mondja Ivett.

Elárulja, az ő álomcége a Bombardier magyarországi gyára, ahol vasúti alvázakat gyártanak. Csodálkozunk is, hogy Ivettet ilyen férfias dolgok érdeklik, de nevetve csak annyit jegyez meg, hozzá ez áll közel. Hozzáteszi: gyakornokként olyan 70-80 ezer forintot tud majd megkeresni, de mérnökként már 200-250 ezer forintra számít. – Ez már egy kellemesen elviselhető kezdő fizetés – jegyzi meg.

Szerettünk volna beszélni a miskolci nagy cégek képviselőivel, de azt mondták, nem nyilatkozhatnak. Viszont a Borsodi Sörgyár Kft. kiválasztó tanácsadója, Csehkis Kata szívesen elmondta lapunknak: most leginkább a nyugdíjba készülő kollégák helyére keresnek fiatal, tanulni vágyó, rugalmas és nyitott gyakornokokat. Hiszen ez „az élet habos oldala”. Elsősorban villamosmérnököket és gépészmérnököket alkalmaznának szívesen, nagyon szeretnének találni egy PLC-programozó mérnököt, de logisztikai területre is várják a fiatalokat. Természetesen nemcsak a hallgatókat, hanem a végzett diplomásokat is. Megtudtuk: az állásbörzén nemcsak fiatalok, hanem a közép- és idősebb korosztály is érdeklődik munkahely iránt.

– Hegyi Erika –

A Holding kapta a díjat

Ebben az évben a börzén 80 standon 84 kiállító volt jelen, ebből 82 állásajánlatokat kínáló, közvetítő cég, szervezet és 2 további partner. A Miskolci Egyetem állásbörzéje ezzel a legnagyobb vidéki állásbörzének számít.

A rendezvényt Torma András, a Miskolci Egyetem rektora nyitotta meg, és a megnyitó keretében átadta azt a díjat, amellyel az egyetem már hagyományosan az itt végzett szakemberek munkába állását, foglalkoztatását leginkább támogató cég munkáját ismeri el. A díjat ebben az évben a Miskolc Holding Zrt. vehette át, a díjátadón a céget Pálffy Kinga vezérigazgató képviselte.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA