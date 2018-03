A pálinka jótékony hatása

Februárban a miskolci farsangon közel ezer kupica pálinkát kortyolt el a hungarikumért rajongó közönség, a Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesületének Pálinka tagozata által szervezett nagyszabású akció keretein belül, melynek fővédnöke Csöbör Katalin országgyűlési képviselő volt. A karitatív kezdeményezés mellett új rekordot is sikerült Miskolcon felállítani, hiszen a világ legnagyobb pálinkáspoharából 985 kupica italt töltöttek ki.

A kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 1 029 000 forint folyt be a tüzes nedű értékesítéséből, melyet most kárpátaljai árvák megsegítésére ajánlottak fel – hangsúlyozta Kovács András, az egyesület elnöke. Az ünnepélyes átadón Csöbör Katalin hangsúlyozta, hogy a nemzeti italunk nemzeti összefogást is teremtett, hiszen a Nagydobronyban élő nehéz sorsú magyar gyermekek javára fordítják a pálinkából származó bevételt. A jelenleg Ukrajnához tartozó Nagydobronyban működő református árvaház vezetője, Katkó László, a télies útviszonyok miatt nem tudott személyesen részt venni az átadón, de megköszönte a gesztust, az egyesület pedig eljuttatja az intézmény számára az adományt.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA