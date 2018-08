A padokon alszanak, és a bokorban vécéznek Miskolcon

Tarthatatlan helyzetre hívták fel a figyelmet a miskolci Szent Anna tér környékén élők. A problémák körülbelül egy éve kezdődtek, amikor hajléktalanok nézték ki maguknak az árvízi emlékmű környékét. Tulajdonképpen odaköltöztek. Az emlékmű mellett található két padon üldögélnek nap mint nap, az egyik este tüzet is raktak, mert főztek volna valamit. Éjszakai szállásuk a templom melletti terület, ahová szivacsokat és ágyneműt is vittek maguknak. Az illemhelyük, az ott élők nagy felháborodására, a közeli bokrok. Olykor a házak között épült játszótéren is üldögélnek, máskor a villamosmegállóban telepednek le, vagy a szemközti téren. Minderről Juhász Katalin számolt be lapunknak, aki a Szent Anna tér közelében lakik egy társasházban. Mint mondta, a környéken valószínűleg azért lett több a hajléktalan, mert itt lehetőségük van a kéregetésre. Vasárnap délelőtt, mise után a Szent Anna templomnál, máskor a közeli boltnál.

Joguk van

– Többször szóltunk a közterület-felügyelőknek, de igazából nem történt semmi változás. A felügyelők azt mondták, hogy minden állampolgárnak joga van közterületen tartózkodni. Amíg nem kapják rajta őket italozáson vagy dolguk végzésén, addig nem lehet őket megbüntetni – sorolta Katalin.

Hozzátette: csütörtökre azonban hirtelen csoda történt. A hajléktalanok zavaró jelenlétét ugyanis jelentették a terület önkormányzati képviselőjének, Hollósy Andrásnak is, aki tegnapra ígérte, hogy megvizsgálja a helyzetet, és beszél a lakókkal. Erre hirtelen eltűnt minden hajléktalan, minden kosz és szemét a környékről, még az alvás célját szolgáló szivacsokat és ágyneműket is elvitték valakik.

Csütörtök délelőtt ott jártunk, és most mi sem láttunk hajléktalanokat. Az egyik bokor alatt találtunk csak szemetet, ahonnan orrfacsaró bűz áradt.

Nem egyedi problémáról van szó. A város több pontján is hajléktalanokba botlunk nap mint nap. A Centrum áruház környékén és a Városház téren is rendszeresen kéregetnek, a földön vagy a padokon alszanak.

De mi lenne a megoldás? – kérdeztük a miskolci önkormányzattól. Várjuk a válaszokat.

Elviszik onnan a padokat

Csütörtökön lakossági fórumot tartott a Szent Anna tér környékén Hollósy András önkormányzati képviselő. Mint mondta, folyamatosan kapcsolatot tart a rendészekkel és a városgazda Kft.-vel. Ez utóbbi dolgozói időnkét rendbe teszik a problémás területet. Tegnap arról született döntés, az árvízi emlékmű mellett található padokat eltávolítják, mivel azon gyakran üldögélnek és alszanak a hajléktalanok.

– Mire kezdődik az iskola, rend lesz a területen – fogalmazott a képviselő. De ha mégsem, a rendőrségtől kérnek segítséget. Október 15-étől egyébként szabálysértést követ el az, aki életvitelszerűen tartózkodik közterületen.

