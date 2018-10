A nyolcszáz már most biztos Miskolcon

Kétszázzal több előnevezés érkezett a tavalyi évhez képest a Barátság Maraton futóversenyre, amelynek immár tizenhetedik alkalommal ad otthont Miskolc. A megméretésre ezúttal is a belvárosban kerül sor, a megszokott 5270 méter hosszú körpályán lehet darabszámot választani, attól függően, hogy ki melyik távot akarja teljesíteni. Az útvonal ismerős lehet azoknak, akik az előző években is rajthoz álltak, hiszen ezúttal is a Görgey u. – Corvin u. – Uitz B. u. – Kálvin J. u. – Petőfi u. – Dayka G. u. – Hunyadi u. – Széchenyi u. – Déryné u. – Hősök tere – Horváth L. u. – Szentpáli u. – Corvin u. – Dankó P. u. – Király u. – Budai J. u. – Görgey u. lesz a bizonyítás terepe a sportemberek számára.

A távok

A távok is a megszokottak, hiszen egykörös (minimaraton: 5,25 km), kétkörös (kismaraton: 10,5 km), négykörös (félmaraton: 21,2 km) és nyolckörös (maraton: 42,2 km) futást lehet választani, illetve lesz félmaratoni váltó, amelynek során a négyfős csapatok minden tagjának egy kört kell teljesítenie. A maratoni és mini­maratoni számok 10 órás rajtja előtt (a további számokat 12.00-kor startoltatják), 9.30-tól a gyerekek indítják a futónapot, az óvodások 600 méteren, a kisiskolások 1800 méteren állnak rajthoz.

– Egy éve nagy volt a nyüzsgés a rajt előtt, hiszen 300 gyerek induló nevezését fogadtuk, reméljük, ez most is így lesz, sokan jönnek majd, de hogy milyen létszám várható, az előre megjósolhatatlan, lévén a legfiatalabbak számára nem volt mód előnevezés leadására – mondta Szűcs István, a rendezvény ötletgazdája, főszervezője. – Helyszíni nevezésre nem csak a gyerekek számára van lehetőség, a maratoni tá­vok teljesítésére is lehet még jelentkezni. Tavaly 200 sport­ember hagyta a verseny napjára, illetve az ezt megelőző napra a nevezését, majd meglátjuk, hogy most mennyien tesznek így. És hogy milyen időjárás várható? A meteorológusok jeleznek ezt is, azt is. Két éve, amikor folyamatosan esett az eső, ezer fölötti volt a létszám, meglepő lenne, ha nem lennénk ennyien most vasárnap. A főszervezőtől megtudtuk: nevezni szombaton 15.00 és 18.00 között a népkerti sportcsarnok előtt, a verseny napján, vasárnap pedig 8.00 és 11.30 között a városi sportcsarnokban lehet (ugyanezen időpontokban van lehetőség a rajtszámok átvételére is).

