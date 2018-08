A nyelvvizsgára tanulást nem lehet megspórolni

A Miskolci Egyetem idei végzősei: nagyon örülnek diplomáiknak - © Fotó: ÉM

Miskolc – Több lehetőség is van a beragadt diplomák kimentésére, de az energiát be kell fektetni. Három évvel ezelőtt már lezajlott egy Diplomamentő program, erről kérdeztük ­Dányi Lászlót, a Langwest Nyelvi Központ igazgatóját. Többek között arról is kérdeztük, hogy milyen hiányosságokkal érkeztek a fiatalok a tanfolyamra és hogy vajon miért nem jutnak el magán­tanár vagy tanfolyam segítsége nélkül a nyelvvizsgáig a diákok.