A nyelvvizsga volt a jutalom a Fráter gimnáziumban

Szombaton is diákokkal népesültek be a Fráter György Katolikus Gimnázium folyosói és termei. Ezúttal a fiatalok a Langwest 2017 Országos Tehetségkutató Tanulmányi Versenyen vettek részt. Uriné Bandi Ildikótól, a Langwest Nyelviskola marketingvezetőjétől megtudtuk, angol és német nyelvből bizonyítottak, 5-5 kategóriában. A megméretés kétfordulós volt. Az írásbeli elődöntő után jutottak a jelentkezők a szombati, szóbeli döntőbe. A tét sokkal nagyobb volt, mint a jó helyek megszerzése, hiszen a 3., 4., és 5. kategória résztvevői egyben megszerezhették a szóbeli nyelvvizsgát is, ha elérték a szükséges szintet. Ez volt tulajdonképpen a versenyzők legnagyobb jutalma.

Szombaton a Fráter gimnáziumban 105 diák vett rész a megméretésen az ország minden részéből. A Langwest Nyelviskolának egyébként Heves megyében és Miskolcon van irodája.

A versenyre mind többen jelentkeznek. Tavaly 650-en, az idén több mint 800-an indultak az írásbelin. Ezt Kiszely Zoltántól, a BME Nyelvvizsgaközpont vezetőjétől tudtuk meg. A nyelvvizsgaközpont támogatást nyújt a nyelviskola versenyéhez.

