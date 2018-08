A népszerű fotómobilok

Vásárolni egy jó mobiltelefont kiváló minőségű fényképezőgéppel nehéz feladat, annak ellenére, hogy a piacon széles a választék. A fotómobilok kiválasztásában segítségére lehet a Rankito.hu honlapon található fotómobil teszt. Szintén elolvashatja a Rankito.hu oldalon található gyakorlati tanácsokat és a vásárlók véleményét, és így ki választhatja legjobb fotómobilt.

Jelenleg megvásárolható 3 TOP fotómobil ismertetése:

Samsung Galaxy S9 – ezzel a fotómobillal készíthet felvételt nappal és éjszaka is, mivel rendelkezik a kamerája optikai stabilizátorral és variálható rekesszel. A következő jellemzője, hogy a legtünékenyebb pillanatokat is megörökítheti a másodpercenként 960 képkockát rögzítő, szuperlassított felvétel segítségével. Ezen kívül egyszerűen készíthet vele emojikat a szelfijeiből. Sztereóhangszórókkal rendelkezik, melyek 40%-kal hangosabbak a korábbi modellekhez képest. A beépített virtuális asszisztense – Bixby – valós idejű automatikus fordításra is alkalmas.

HUAWEI P20 Pro – ez a fotómobil sokoldalú felszereltséggel és elvarázsló dizájnnal rendelkezik. A fotós felszereltsége az egyik legjobb, a hármas Leica kamerának nincs konkurenciája. Három érzékelőből tevődik össze, és a mesterséges intelligenciával a fényképezőgép felismeri a fotózni kívánt tárgyat és kiválasztja az előre beállított módot.

Rossz fényviszonyok mellett és kézből is éles képeket készíthet vele a képstabilizátor és az éjjeli üzemmód segítségével. Az elülső kamerának köszönhetően speciális portré képeket készíthet.

iPhone X – ez a fotómobil 5,8″-es keretmentes OLED kijelzővel rendelkezik, melynek a kezelése nagyszerű. TrueDepth kamerával rendelkezik, mely dupla 12 Mpx érzékelővel ellátott, ezen kívül teleobjektívvel és optikai képstabilizációval is ellátott. Sebészeti acélból és extra kemény üvegből készült ez a fotómobil.

Most pedig hasonlítsunk össze néhány paramétert a fényképezőgépre fókuszálva a teljesség igénye nélkül:

Paraméter Samsung Galaxy S9 HUAWEI P20 Pro iPhone X Kijelző átlója 6,2″ 6,1″ 5,8″ Kijelző felbontása 2960 × 1440 2244 × 1080 2436 × 1125 Operációs rendszer Android Android iOS Hátsó kamera felbontása 12 Mpx 40 Mpx 12 Mpx Első kamera felbontása 8 Mpx 24 Mpx 7 Mpx Fényesség f/1,5 f/1,8 f/1,8 Képstabilizálás optikai optikai optikai Összpontosítás Automata fókuszálás Fázismozgás érzékelő fókusz (PDAF), Hibrid lézerfókuszálás, Automata fókuszálás, Focus pixels Automata fókuszálás, Focus pixels Kamera funkciói Dual- kamera, Flash funkció, Éjszakai mód, Sorozatos felvétel, Művészi szűrő Dual- kamera, Flash funkció Dual- kamera, Flash funkció, Sorozatos felvétel, Zafírüveg lencsevédelem Maximum videó felbontás 3840 × 2160 (Ultra HD) 3840 × 2160 (Ultra HD) 3840 × 2160 (Ultra HD)

