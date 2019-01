A népművészeti hagyományok őrzője

Az Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör vezetője, Lukácsy Lászlóné tehetségéért népi tárgyalkotó-iparművész szakmai elismerésben részesült harmadmagával, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettől.

– A szakkörünk tagjai szépkorú, nyugdíjas hölgyek, akik nagy lelkesedéssel, örömmel és aktívan őrzik tájegységünk, valamint az egész magyarság néprajzi motívumkincsét, formáit, színvilágát 1986 óta a Városi Művelődési Központ falai között. Különösen szűkebb hazánk: Gömör, Borsod és a palóc-vidék díszítménykincsét, a nagymamák örökségét visszük tovább korszerű formában. Hirdetjük, hogy a népművészetnek nemcsak a múzeumokban van a helye, hanem napjaink tárgyi környezetét, az otthont, a hétköznapi és az ünnepi viseletet is egyedivé teheti. Küldetésünknek tekintjük a már kihalófélben lévő hímző kézműves szakma népszerűsítését, akár a fiatalabbak között is – mondta el érdeklődésünkre Lukácsy Lászlóné, aki négy évvel ezelőtt Holló Istvánnétól vette át a csoport irányítását.

Keresik utódaikat

– Fiatalabb koromban még nem foglalkoztam hímzéssel, csak kötöttem és horgoltam, de kaptam egy elődrukkolt kalocsait, amit a saját pamutommal megpróbáltam kivarrni. Nem igazán sikerült jól, ezért kapva kaptam az alkalmon, amikor szólt a szomszédasszonyom, hogy kézimunka szakkör indul. Elmentem vele, aztán ott ragadtam, és teljesen rabjává váltam a kézimunkázásnak. Az előző klubvezetőtől tanultam meg szépen hímezni, akinek szakképesítése is volt erre. Ma már nagyon boldog vagyok, hogy magamévá tettem ezt a remek hobbit, és megismertem a jó minőségű fonalakat.

Mostanra sajnos kevesen, mindössze nyolcan maradtunk, és a nyolcvanasok társasága lettünk, mert a fiatalokat nem nagyon érdekli a hímzés. A klubtagjainkat már tényleg csak össze kell fogni, mert egyébként mindent tudnak – mesélte a 85 éves hölgy.

Szakkör és baráti kör

Az ózdi Olvasóban kapott helyet az Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör.

– Minden héten hétfőn fél kettőkor kezdődik a foglalkozás és három óráig tart, de sokszor már fél egykor odaérünk mi, akik bejárunk. Mindig nagyon jól érezzük magunkat, mert barátnők is vagyunk. Előfordul, hogy valakinek kimarad egy hét, de ők is folytatják otthon a hímzést. Minden év elején csinálunk egy tervet, hogy mivel szeretnénk foglalkozni. Az önkormányzattól kapunk az alapanyaghoz támogatást, aminek egy részét Mezőkövesdről szerezzük be, de rengeteg maradt is az évek során. A kis közösség magas színvonalú, értékmentő alkotóművészeti tevékenysége nem kizárólag Ózd közönsége előtt ismert. Rendszeresen részt veszünk országos pályázatokon is. Most éppen a Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázatra és Kiállításra készülünk Mezőkövesdre – tudtuk meg.

Inspirálta az egyesület

A klubvezető, elődjéhez hasonlóan, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek is tagja.

– Amikor Holló Istvánné már nagyon idős volt, elkísértem az egyesületbe, nehogy baja essen, és később magam is beléptem. Fügedi Márta szervezésében több táborba is eljutottam, ahol rengeteget tanultam. A hímzés mellett a csipkeveréssel is megismerkedtem, és lehetőséget kaptam kiállításokra. 2017-ben a Magyar Kultúra Napján az Olvasóban Tűvel-fonállal címmel nyílt a klubnak kiállítása, amit a szakma is nagyra értékelt. Nekem személy szerint több második díjas kézimunkám van, és különösen sokat jelent számomra, hogy most a népi tárgyalkotó-iparművész címet is megkaptam. Ez hitelesíti az alkotásaimat, bár én eladásra nem, inkább csak a családomnak varrok – osztotta meg Lukácsy Lászlóné.

Detzky Anna

A tánc szinte terápia nekik Miskolc - Egyedülálló tánc­koreográfiákat mutat be a vasgyári nyugdíjas közösség. Vidám nyugdíjas társaság, a Vasgyári Közösségi Ház kebelén belül a 2011 óta működő Mosoly Országa Kulturális Egyesület. – Régóta foglalkozom tánccal, és ezt az örömet szerettem volna másokkal is megosztani. Minde... Tovább a cikkhez

A népművészet szerelmese Miskolcon Miskolc - Hazánk minden tájegységének öltéstechnikáját ismeri a kitüntetett hímzőművész. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület idén három tagjának, Lukácsy Lászlónénak, Árvai Ferencnének és Juhász Bélánénak ítélte oda harmincöt lezsűrizett pályamunka után a népi tárgyalkotó-iparművész szakmai e... Tovább a cikkhez

Ami a gömöri csipkéről tudható Kazincbarcika - „A Gömöri csipke” című könyvét mutatta be Neszádeliné Kállai Mária csipkeverő, népi iparművész szerdán Kazincbarcikán a Mezey István Művészeti Központban a könyvtárban. A rendezvényen a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanárai népi énekekkel, tangóharmonikás kísérettel adtá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA