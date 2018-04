A népművészet az élete

A néphagyományok ápolása egyfajta életformát jelent Bencze Boglárka számára, aki idén nyolcadik éve dolgozik a kazincbarcikai Gyermekek Háza-Kézművesházban. A magyar népművészethez viszont már gyermekkorában igen közel került…

Hobbinak indult, mára azonban hivatásunkká vált ez a munka.” Bencze Boglárka

– A szüleim nagyon fontosnak tartották, hogy megismerjem a magyar nép művészetét, hagyományait, így a közös családi utazásokon, nyaralások és kirándulások során sok mindent megmutattak nekem – mondja Boglárka, majd mesél iskolás koráról, amikor a helyi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában megismerkedett több tájegység néptáncával, népdalaival a kalocsaitól egészen a székiig.

Az egyik legmeghatározóbb személy – mondja –, aki miatt ennyire kötődök a népművészethez, az Balla Ibolya néptáncpedagógus, aki jelenleg az iskola igazgatóhelyettese.

– Különleges személyiségével, pedagógiai érzékével nagyban hozzájárult szemléletemhez. Egy másik fontos dolog, hogy 16 éves koromig foglalkoztam népdalénekléssel, sok versenyt nyertem és elismerték tehetségemet. Pályaválasztáskor komolyan felmerült annak a gondolata, hogy azt az irányt válasszam, de végül a népművelés mellett döntöttem – tartja fontosnak megemlíteni.

A második család

Boglárka szerint a „kodályos” évek után szinte egyenes út vezetett a népművelői pálya felé.

– Az Egressy Béni Művelődési Központba fellépésekre, vizsgaelőadásokra szinte hazajártunk. Aztán nyolcadikos koromban megkérdezték tőlem is, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Én akkor azt mondtam, hogy népművelő, és persze csak mosolyogtak rajtam. Én ezt nagyon komolyan vettem a gimnázium alatt is, így érettségi után egyenes út vezetett a Debreceni Egyetemre. Ott 2010-ben végeztem kiváló minősítéssel mint andragógus–művelődésszervező – meséli a Gyermekek Háza legifjabb munkatársa. Leszögezve: emellett azért idegenforgalmi szakmenedzser és marketingmenedzser ismereteket is elsajátított, immár Miskolcon.

Idén augusztusban már nyolcadik éve lesz, hogy Bencze Boglárka a Gyermekek Háza-Kézművesház lelkes csapatát erősíti.

– Középiskolásként többször megfordultam ebben az intézményegységben, de főiskolai gyakorlatomat az Egressyben töltöttem, így logikusnak tűnt, hogy ide adom be jelentkezésemet a diploma megszerzését követően. Végül, az akkori igazgatónak köszönhetően a Gyermekek Házában kötöttem ki, ám hamar kiderült, hogy az akkori igazgató döntése a legjobb volt, ami történhetett velem – jelenti ki, majd sorolni kezdi, mi mindent adott neki ez a munkahely: második családot, az életében meghatározó személyeket, gyakorlati tudást, kapcsolati tőkét, sok-sok gyermeki mosolyt…

– Úgy érzem, hogy munkámat mindig lelkiismeretesen végeztem, és a siker sohasem maradt el – teszi hozzá Boglárka.

Megismertetné mindenkivel

Boglárka 2009 óta tagja a Sajómenti Népművészeti Egyesületnek, de fontos számára a szlovákiai Várhosszúrét is, ahol a Gömöri Kézművesek Társulása működik. Édes­anyjával pedig 2004 óta foglalkoznak egyedi textiltáskák és egyéb kiegészítők tervezésével és készítésével.

– Eredetileg csak hobbinak indult, mára azonban hivatásunkká vált ez a munka. Több alkalommal hívtak minket a Junior Expóra, ahol különleges fiatal vállalkozások mutatkozhatnak be a szakma előtt; a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében pedig egy közel 4 millió forintos támogatást nyertünk el, mely segítségével 2014-ben sikerült egy műhelyt kialakítanunk eszközparkkal, új gépekkel, saját arculattal – teszi hozzá.

Termékeikkel évek óta rendszeresen részt vesznek a Mesterségek Ünnepén és a Táncháztalálkozón, de invitálták már Svájc egyik legnagyobb karácsonyi vásárába, Montreux-be és Varsóba is, ahol Magyarországot képviselhették.

Legfőbb célja – zárja gondolatait Boglárka –, hogy egy hosszú távon fenntartható, akár több család számára is biztonságos megélhetést biztosító vállalkozást működtethessen, mely a mindennapokban is hordható, a magyar motívumkincs és népi kézművesség elemeit is felhasználó táskákat és kiegészítőket készít. Emellett pedig a táborokon, kézműves-foglalkozásokon és workshopokon keresztül megismertetni a népművészetet a következő generációkkal.

