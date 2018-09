A „népkerti srácok” – Megemlékezés Miskolcon

A futballistákat szállító jármű a 37-es számú főúton – a mádi körforgalom és Szerencs között – egy autóbusszal karambolozott. Az 1958. szeptember 21-én történt eseménynek, a játékosoknak 2013-ban állítottak emléket, mégpedig a Népkerti Vigadó falán elhelyezett táblával.

Az elhunyt labdarúgók hozzátartozói, egykori játékostársak, barátok, tisztelők, az úgynevezett „népkerti srácok” idén is koszorút és virágot helyeznek el az emléktáblánál, mégpedig most szombaton, szeptember 22-én, 10 órától. Az eseményre várják a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának képviselőjét is.

