A Nemzeti Operett Gála Miskolcra látogat

Hosszú erdélyi és balatoni, majd egy nagyobb szabású budapesti gálaest után Miskolcon is felcsendülnek a legnagyobb operett slágerek, olyan kitűnő művészek tolmácsolásában, mint Simon Boglárka, Szabó Noémi, Jenei Gábor, Czikora István László, vagy a meghívott díszvendégek: Polyák Rita, Kovács Beáta és Eperjesi Erika. Az operett ünnepeként is számon tartott produkción Berki Sándor vezényletével közreműködik a Budapesti Showszínház Zenekara és Tánckara. Az operett kedvelők minden bizonnyal csodálatos estére készülhetnek, hiszen a nagyhírű produkció minden előadása állandó teltház mellett szűnni nem akaró tapssal végződik, s vélhetően így lesz ez a Miskolcon is. Jegyek a helyszíni jegypénztárban és a www.ticket-shop.hu oldalon keresztül is elérhetők, korlátozott számban.

– PR cikk –

