A nemzet színészeivel és Kossuth-díjas művészekkel lép fel Mága Zoltán újévi koncertjén

A Prima Primissima-díjas hegedűművész a jövő esztendőt köszöntve a Kárpát-medencében élő magyarság összefogása jegyében rendezni újévi gálakoncertjét, amelyen a Vajdaságot, Felvidéket, Erdélyt, Kárpátalját és Magyarországot képviselő kórusok és rangos előadók is az aréna színpadára lépnek – közölték a szervezők az MTI-vel.

A nemzet színészei – Molnár Piroska, Bodrogi Gyula, Tordy Géza, Haumann Péter és Szacsvay László – közösen köszöntik a közönséget. A Kossuth-díjas művészek közül Sümegi Eszter, Kiss B. Atilla operaénekesek, Szakcsi Lakatos Béla és Balázs Fecó előadóművészek, valamint Eperjes Károly színművész is fellép a műsorban.

Mága Zoltán újévi koncertjének meghívott vendége lesz a fiatal korosztály egyik legkedveltebb és legsikeresebb előadója Molnár Ferenc Caramel is. A gálaest műsorában színpadra lép még Bonnyai Apolka zongoraművész, valamint Nyerges Attila énekes is és egy különleges feldolgozásban hangzik majd el az Ismerős arcok nevű zenekarnak “az a dala, amelyet a határainkon túl élő magyarság himnuszaként is gyakorta emlegetnek” – írták a tájékoztatóban.

-MTI-

