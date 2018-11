A négyes döntőben az MVLC

Kilencvenkilenc százalékban már a pénteki első felvonáson eldőlt, hogy a Debreceni VSE – Pann­Ergy-Miskolci VLC negyeddöntős párharcból melyik együttes lép tovább, ugyanis a borsodiak 7 góllal, 12-5-re nyertek a hajdúsági megyeszékhelyen. Vagyis inkább saját maguk voltak Bowenék ellenfelei.

Szoros első félidő

Az első találatot hamar megszerezte a házigazda, Stojanovic játszotta meg Bedőt (1-0), de aztán jöttek a kihagyott helyzetek, a kapusok is hozzátették a magukét, különösen Csoma, aki az első felvonáson is remekelt. Nem védekezett rosszul a Debrecen, eléggé szorosra vették a ,,figurát”, így blokkokat is hoztak a miskolciakkal szemben. A játékrész vége felé Macsi P. lőtte ki a hosszú sarkot, így az egyébként nyugodtan pólózgatható MVLC-vel szemben 1-1-re hozták a nyitó felvonást.

A második negyedben Csoma fejjel is hárított, míg Stojanovic a jobb felső sarokba kegyetlenül bevarrta a játékszert (2-1). Macsi P. mert, vállalkozott, és jól tette, mert a miskolci kapu bal oldalában megpihenő labdája után 2-2-re módosult az állás. Egy vendégkiállítást követően gyorsan reagáltak a házigazdák, Misic jött, és lett 3-2 az eredmény. Az újabb megítélt fórban mind a PannErgy, mind a DVSE eladta a labdát, aztán megint a hajdúsági kezek voltak jó helyen, Stojanovic és Lőrinz próbálkozása sem ért emiatt el a kapuig. A következő emberelőnyt is Misic fejezte be, és ugyan a félidőben 4-2-re vezetett az MVLC, a látogatók is nagyjából partiban voltak.

Gól, jó messziről

A harmadik negyed – mint utólag kiderült – a mérkőzés leggólgazdagabb 8 percét hozta, és ezzel együtt pillanatnyi idegességet sem a hazai oldalon, sem a lelátón. Zsinórban jött három miskolci ,,dugó”, Bedő szépségdíjas, kibirkózott centergólja (5-2), Bowen, majd Vadovics találata (7-2). Dőry-Farkas a rövid sarokba zúzta be a labdát (7-3), Milicic is felirat­kozott a táblára (8-3), most már jobban vízilabdázott a pályaválasztó, mint az első félidőben. Vidovics kihasználta a kapott büntetőt (8-4), de ezután Nagy Á. illetve Bowen kísérletét sem tudta fogni a tavalyi csapattárs, Kósik (10-4).

Az utolsó negyedre mindkét gárda kapust cserélt, nyugodtan tehette ezt mind a két vezetőedző, miért ne védhetett volna Mizsei és Bíró is egy olyan összecsapáson, amelyik már régen eldőlt. Mizsei meg is mutatta, van benne tehetség, hiszen kifogta Kovács G. ötméteresét, s a továbbiakban is akadt még három védése. Stojanovic duplázott, Misic ,,pöcizett” (12-4), Fejős pedig feltornázta ötre együttesét (12-5). Bowen a jobb alsóba küldte a labdát (13-5), míg a vége előtt néhány másodperccel érdekes jelenetek játszódtak le: a Debrecené volt a labda, időt kértek, aztán támadtak. Azonban nem tudták megtartani a játékszert, Milicic megszerezte azt, és a saját kapujának előteréből a kinn levő Bíró felett a hajdúságiak hálójába dobta (14-5), amiért persze járt neki a taps.

Miskolci vízilabda klub ezt megelőzően még sosem került a legjobb négy közé a Magyar Kupában, ez most sikerült az MVLC-nek. Az elődöntőket december 15-én, a döntőt december 16-án rendezik, egy később kijelölendő helyszínen. Miután a kiírás értelmében a 3. helyért nem játszanak az első napi vesztesek, így legrosszabb esetben is már bronzérmesnek mondhatja magát a PannErgy.

Molnár István

Jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – Debreceni VSE 14-5 (1-1, 3-1, 6-2, 4-1)

Miskolc, 200 néző. V: Várkonyi, Kovács.

PannErgy-Miskolci VLC: Csoma – Banicevic (-), Bowen (3), Vadovics (1), Bedő (2), Lőrincz (-), Stojanovic (2). Csere: Mizsei (kapus), Milicic (2), Misic (3), Nagy Á. (1), Hornyák (-), Szőke (-), Vad L. (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Debreceni VSE: Kósik – Dőry-Farkas (1), Durík (-), Vidovics (1), Kovács G. (-), Macsi P. (2), La Rosa (-). Csere: Bíró (kapus), Fejős (1), Smitula (-), Fekete (-), Turcsányi (-), Zsilák (-), Macsi M. (-). Vezetőedző: Miroslav Bajin.

Gól/emberelőnyből: 5/10, ill. 2/9

Gól/ötméteresből: 0, ill. 1.

Dr. Sike József: – Tipikus kupamérkőzés volt, lélektanilag roppant nehezen hoztuk magunkat egyenesbe, ugyanis hétgólos előny birtokában nem egyszerű megtalálni a motivációt. Össze-vissza lövöldöztünk, sok hibát követtünk el, de aztán átlendültünk a holtponton, noha a színvonal hagyott kívánnivalót maga után, rászolgáltunk a győzelemre. Számunkra azért különösen nagy dolog az elért eredmény, mert miskolci csapat még sohasem szerepelt a Magyar Kupa négyes döntőjében.

Miroslav Bajin: – Elismerés illeti a miskolciakat, akik megérdemelt sikert arattak, érzésem szerint jó eséllyel pályáznak a döntőbe kerülésre is. Mi nagyon elfáradtunk, fel kell tölteni az akkumulátorokat.

Továbbjutott: az MVLC, kettős győzelemmel 26-10-es gólaránnyal.

