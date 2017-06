Lyukóvölgyben nyílt meg a negyedik miskolci rendészeti alközpont

Újabb rendészeti alközpont nyílt Miskolcon, ezúttal Gulyakúton, a Lyukói Közösségi Ház és az orvosi rendelő szomszédságában. A Nagyváthy úton, a Szén utcában és a Bagolyvárban működő irodák után szerdán a negyedik alközpontot vehették birtokba a körzeti rendészek, de állomáshelyül szolgál majd a mezőőrök számára is.

Célunk a megalapítása óta a rendészet folyamatos fejlesztése.” Hubay György

Kiemelt kérdés

– A városvezetés mindig kiemelt kérdésként kezeli a közbiztonság kérdését és az önkormányzati rendészet fejlesztését – hangsúlyozta az átadáson Hubay György, a Rendészeti Bizottság elnöke. Ezt bizonyítja az is, hogy a rendészet költségvetését százmillió forinttal emelték meg idén, ennek köszönhetően már 750 millió forintból gazdálkodhatnak 2017-ben.

A bizottsági elnök azt is elmondta, a cél a rendészet 2013-as megalapítása óta az, hogy folyamatosan fejlesszék, aminek meg is van a hatása. A legutóbbi közgyűlésen ugyanis a város rendőrkapitánya beszámolójában a közbiztonság javulásáról, csökkenő bűncselekményekről beszélt.

– A rendészek a polgárőrökkel és a rendőrséggel együtt profin végzi a munkáját, a városvezetés pedig igyekszik hozzátenni a magáét – tette hozzá Hubay György.

Örömét fejezte ki, hogy Lyukóban nyílt meg a negyedik alközpont, Deák Bárdos Mihály, a terület önkormányzati képviselője véleménye szerint ugyanis itt nagy szükség van rá.

– Eddig is kiemelten figyelt a városvezetés erre a városrészre, rendszeres a mezőőrök és közterület-felügyelők jelenléte, de az alközpontnak köszönhetően még könnyebben juthatnak segítséghez az itt élők – mondta.

ÉM-HI

Közelebb a lakossághoz

Az új alközpontot Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője mutatta be. A konténerépületben rendszeresen fogadóórát tart a terület körzeti rendésze, Bóka Sándor, akit egyéni problémákkal és általános jelzésekkel is kereshetnek a Lyukóban élők. Ugyanakkor pihenő-, étkező- és kiindulási helye lesz a mezőőröknek, lovas mezőőröknek és a közterület-felügyelőknek is. Szolgáltató jelleggel szeretnének közelebb kerülni az itt élőkhöz, ezt szolgálja az alközpont – hangsúlyozta az igazgató. Várják a lakosság személyes megkeresését, de levelet, üzenetet is tudnak számukra hagyni a kihelyezett postaládába.

