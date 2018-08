A négy közé jutás az Aluinvent-DVTK célja

Az eseményről igazoltan távol maradt Völgyi Péter, a klub sportszakmai igazgatója, aki azért kapott néhány nap szabadságot, mert Olaszországban, Udinében vezette a magyar női U18-as válogatottat, amely az Európa-bajnokságon bronz­érmet szerzett.(soraiban a diósgyőri Kiss Angelikával).

Kemény, színvonalas

Szabó Tamás, az együttest működtető gazdasági társaság ügyvezetője a célról az alábbiakat nyilatkozta:

– Az utóbbi két szezonban sajnos lemaradtunk az első négy helyről a bajnokságban, így most az alapvető célunk, hogy ide visszakerüljünk – hangsúlyozta a kosarasok irányítója. – Ez azonban nem lesz egyszerű, ugyanis, aki végigkövette az átigazolásokat, az láthatta, hogy szinte minden csapat komoly erősítéseket végzett. Ebből következik, hogy egy nagyon kemény, de színvonalas bajnokság elé nézünk. Akik hozzánk jöttek, akár Cziczás László vezetőedző, akár a játékosok, nem elégednek meg kevesebbel, szeretnénk valamilyen érem­ért játszani. Nyilván, ha a későbbiekben bővülnének a lehetőségeink, beszélhetnénk arról, hogy megcélozzuk az első helyet, illetve ezzel együtt az Euro­liga részvételt.

Az ügyvezető hozzáfűzte azt is, a remélt sikerekhez bővíteni kell az anyagi forrásokat, és bíznak abban, hogy Miskolc városának a támogatását is élvezni fogják – jelenleg várják az ezzel kapcsolatos információkat.

A sajtótájékoztatón jelen lévő Cziczás László vezetőedző szerint a lányok elszántan végzik a dolgukat, bár még nem mindenki érkezett meg a keretből. Három játékos később csatlakozik a többiekhez, és még számítanak új kosaras(ok) érkezésére is.

Hazajött

A szakvezető megjegyezte, jó lenne, ha pár éven belül még ő vezethetné a gárdát Euroliga összecsapáson, az új csarnokban, de hát egy edző annyira nem tervezhet hosszú távra (utalt ezzel arra, hogy ha az eredmények nem megfelelőek, bármikor elküldhetik). A tréner úgy vélte, a közönség a vereséget is könnyebben elviseli, ha látja a csapaton az akaratot, a küzdőszellemet. „Hat olyan csapat lesz most a bajnokságban, amely az első négybe pályázik. A Sopron, a Győr és Szekszárd ki­emelkedik, aztán utánuk jövünk mi, a PEAC, illetve a Zalaegerszeg. Miskolcon, a DVTK-nál minden feltétel adott az elődöntőbe kerüléshez, szeretnénk megcsinálni” – nyilatkozta Cziczás László.

A piros-fehér gárda egyik új, Ceglédről érkezett igazolása, Medgyessy Dóra arról ­beszélt, örül annak, hogy ilyen nagy múltú klubhoz került, mint a Diósgyőri VTK. Gyakorlatilag hazajött, hiszen a szülei a megyéből származnak.

„Óriási kedvvel és motivációval jöttem. Mindenki maximalista a csapatban, nagyon várom, várjuk a ­folytatást, a szezonkezdetet” – fogalmazott a harminckét esztendős kosárlabdázó.

Nem csökkenne

Korábban már többször írtunk róla, hogy új kosárlabdacsarnok épül Diósgyőrben, és arról is volt szó, hogy jég­pálya is lesz benne.

– Volt sok koncepció, de optimálisan nehéz egy ilyen csarnokot üzemeltetni, így ezt a tervet elvetettük – ezek ismét Szabó Tamás szavai voltak a témához, akitől azt is megkérdeztük, nem lesz-e feszültség esetleg amiatt, hogy egy sportcsarnok már van a városban.

– Több sportágnak van pálya­igénye, nekünk, a röp­labdának, a futsalnak, az egyéb sportágaknak, illetve tudni kell azt, hogy az év egyharmadában más rendezvények is vannak a sportcsarnokban. Most az óriási gond, hogy az Európa Kupa-mérkőzéseinket hogyan oldjuk meg… Ha ezt nézzük, Miskolc sportéletét, akkor ilyen szempontból a város sportinfrastruktúrája nem kielégítő. Tehát én úgy látom, az új csarnok megépülésével nem csökkenne a városi sportcsarnok kihasználtsága.

ÉM-MI

Elnök és elnökség

Szabó Tamás bejelentette, hogy a szakosztályvezetésében egy elnökség is közre fog működni, amelynek elnöke Csöbör Katalin országgyűlési képviselő lett. A teljes elnökség rövidesen megalakul, feladata az lesz, hogy építse a társadalmi kapcsolatokat, próbálja a klub, a csapat mellé állítani azokat – akár egyes személyeket, akár vállalkozókat –, akik segíthetik a DVTK-t az előrébb lépésben. „Nem volt kérdés, hogy nőként, borsodiként elvállalom ezt a feladatot – mondta Csöbör Katalin. – A lehetőségeimhez mértem eddig is próbáltam segíteni, ezután is ezt fogom tenni, azért, hogy Miskolcnak, a megyének nemzetközi szinten is sikeres kosárcsapata legyen.”

Amint az köztudott, Csöbör Katalin már betölt egy posztot Diósgyőrben, a DVTK Tanácsadó Testületének a tagja.

