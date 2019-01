A nátha természetes ellenszerei a finom teák

A C-vitamin elengedhetetlenül fontos az immunrendszerünk normális működéséhez. Téli időszakban, mikor csak üvegházi primer árut vagy messziről érkező import terméket tudunk beszerezni, célszerű mesterséges úton – például tabletták formájában – pótolni ezt a létfontosságú vitamint vagy magas hatóanyag tartalmú gyógynövény készítményeket fogyasztani.

Magas C-vitamin-tartalma miatt érdemes csipketeát fogyasztani, melynek segítségével megelőzhetjük a meghűlést vagy hamarabb felépülhetünk a betegségből.

– A csipkét nem szabad forralni, mert hő hatására elillan a bogyó gazdag vitamintartalma is. Fontos, hogy a víz ne legyen meszes, ezért forraljuk fel majd, ha kihűlt, áztassuk be a csipkét és három-négy óra múlva szűrjük le – magyarázza Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember.

Torokfertőtlenítők, köptetők

A Bükszentkereszten élő népi gyógyító szerint célszerű influenzaszezonban megelőzésképpen különböző mentateákat inni, hiszen ez a növény kiváló torokfertőtlenítő és a kakukkfű is igen értékes hatóanyagokat tartalmaz, ezért egyaránt alkalmazhatjuk megelőzésre és a megfázásos betegségek tüneteinek enyhítésére is.

–A kakukkfüvet és a csipkét már egészen piciknek is adhatjuk. A kakukkfű jót tesz a légutaknak és rendkívül hatékony köptető. A náthás megbetegedések ismert és bevált ellenszereinek számítanak a bodza és hársfateák is, ezek az ízletes főzetek erős láz- és köhögéscsillapító-hatással bírnak, emellett még remek izzasztószerek is – hangsúlyozta.

Orosz penicillin

Szabó György szerint egyre több orvos érdeklődik az ősi gyógymódok iránt, és egyre többen ajánlják azokat a módszereket, melyekkel nagy- és dédszüleink idejében kúrálták magukat az emberek.

– A fővárosban él az egyik unokám, akinek, mikor lázas és náthás volt, hiába ajánlottam a különböző teákat, nem volt türelme és ideje kivárni a hatást és a háziorvosához fordult segítségért, aki szintén ajánlotta számára a hársfateát – idézte fel az esetet a füves- ember. Szabó Gyuri bácsi azt is kifejtette, hogy a fokhagyma az egyik legerősebb természetes antibiotikum, melyet csak orosz penicillinként szokás emlegetni.

ÉM-JA

Gyömbéres mézes tea

Számos szájról szájra terjedő módszerről hallhatunk, melyeket sokan eredménnyel alkalmaznak. Egyre népszerűbbé válik például a zöldségeseknél és nagyáruházakban kapható kellemes aromájú gyömbér, melyet teához vagy mézhez is szokás hozzáadni. Jótékony természetes módszerről van szó, melynek rengeteg áldásos hatása lehet. Enyhíti a torokfájást és a megfázásos tüneteket, jót tesz a hangszálaknak is és kiváló köptető.

Egy kisebb darab gyömbérgyökér szeletet tisztítsunk meg a héjától, majd aprítsuk fel vagy reszeljük le és adjuk hozzá a teához, melyet cukor helyet célszerűbb termelői mézzel édesíteni. A citromot csak akkor érdemes hozzáadni, ha kihűlt a főzet, hiszen a C-vitamin hamar, már hatvan Celsius fok körüli hőmérsékleten is megsemmisül. Ha nincs otthon citrom vagy citromlé, megteszi az aszkorbinsav, vagyis a C-vitamin por is, melynek savanyító és tartósító hatása is van.

Ötletek téli sportoláshoz

Intenzív gyaloglás: kezdőknek és nagyobb túlsúllyal rendelkezőknek ajánlott naponta 15 perc, később esetleg kocogás heti 2-3 alkalommal 30 – 40 percig. Fontos, hogy a hideg miatt a bemelegítés alaposabb legyen, a nyújtás lehetőség szerint otthon történjen. Öltözzünk rétegesen, -15 fokig futhatunk szabadban, egy vékonyabb símaszk azonban ajánlott.

Úszás: Vidéken is számtalan minőségi lehetőség van erre.

Konditermek, csoportos órák: kompromisszumként ajánlhatóak ezek a típusú mozgásformák, olyan termet válasszunk, ahol felkészült edzőktől tanulhatunk.

Bónusz: jégkorcsolyázás, egy forralt bor kíséretében még hangulatossá is tudjuk tenni.

