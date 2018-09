A Napszállta a CineFesten

A magyarországi közönség Miskolcon, a nemzetközi filmfesztiválon láthatja először az Oscar-díjas Saul fia című film rendezőjének, Nemes Jeles Lászlónak az új munkáját. A Napszállta jól nyitott: a Velencei Filmfesztiválról, világpremierjéről a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, a FIPRESCI díjával térhetett haza. „Nagy öröm ez a díj, hatalmas megtiszteltetés számunkra, és jelzi a stáb teljesítményét. Bár a verseny többi filmjét nem láttam, úgy hallottam, erős volt a mezőny” – mondta Nemes Jeles László.

Beszippantja a nézőt

A velencei mustrán látta a Napszálltát Váró Kata Anna filmkritikus, aki lapunknak küldött beszámolójában ezt írta róla: „A koncepció a Napszállta esetében is hasonló (mint a Saul fia esetében – a szerk.), egy szereplő, ezúttal egy nő, Leiter Írisz (Jakab Juli) és egy belülről fakadó küldetés, amit a hős ezúttal is igyekszik mindenáron véghez vinni. A helyszín ezúttal az első világháború előtti, az utolsó monarchiás békeidőket élő Budapest pezsgő forgataga. Erdély Mátyás briliáns kameramunkáját dicséri, ahogy ebben a forgatagban közvetlen közelről követi Íriszt, teljesen beszippantva a nézőt a titkokkal teli történetbe, ahogy azt már a Saul fiában is láthattuk. Jakab Juli (Saul fia, VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan), aki mellett másfél éves intenzív keresgélés után döntött az Oscar-díjas magyar rendező, telitalálat Leiter Írisz szerepére, a történet legnagyobb erénye pedig a titokzatossága és az ebből fakadó feszültség, amit az egész 142 perces játék­ideje alatt képes fenntartani.”

A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon szeptember 15-én vetítik az alkotást: délután fél 5-kor és este fél 8-kor – egyszerre az Uránia és a Béke teremben –, majd este 9 óra 50-kor a Pressburger teremben közönségtalálkozóra várják az alkotók az érdeklődőket.

Versenyben az Egy nap is

A fesztivál szervezőinek korábbi közleménye úgy fogalmaz: különösen fontos számukra, hogy a magyar filmek erős idei mezőnyéből versenybe hívhatták Szilágyi Zsófia Egy nap című drámáját, amelynek világpremierje Cannes-ban, az elsőfilmeket versenyeztető Kritikusok Hetében (Semaine de la Critique) volt. És tegyük hozzá: a fesztiválról a nemzetközi kritikusok Fipresci díjával tért haza.

Az Egy nap alapja a rendező egyik háromgyermekes barátnője által írt levél volt, melyben részletesen, tízperces lebontásban leírta egy napját. Ezután jött a filmes részéről a bizonyítandó tézis: vajon megvalósítható, hogy egy többgyermekes házi­asszony legyen a klasszikus drámai hőse egy egész estés fikciós műnek? A válasz: egyértelmű igen.

Napszállta: a legsötétebb titok tárul fel

A Napszállta 1913 nyarán Budapesten, a béke utolsó napjaiban játszódik. Leiter Írisz (Jakab Juli) hosszú évek után tér vissza az Osztrák–Magyar Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár (Vlad Ivanov) azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból.

Az éj leple alatt egy idegen keresi fel Íriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle – a lány ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére, akinek eddig a létezéséről sem tudott. Írisz nyomozásba kezd, s bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa.

Írisz számára egyedül a tündöklő Leiter Kalapszalon tűnik biztos pontnak, de a ragyogás mögött a legsötétebb titok tárul fel.

