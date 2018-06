A nagykövet muzsikált Ózdon

A francia nyelv és kultúra került középpontba néhány órán keresztül Ózdon. A Nemzeti Filmtörténeti Élményparkba ellátogatók kipróbálhatták a Pétanque-ot, a gallok golyós játékát. Ezután egy különleges koncert részesei lehettek, a ­Slashers ugyanis csak ritkán áll ­össze, hogy szórakoztassa a nagyérdeműt. Ez egy ilyen alkalom volt. A francia nagykövet által vezetett zenekar nem csupán a saját kultúrájukat igyekezett népszerűsíteni, a jazzmuzsika széles repertoárját igyekeztek felvonultatni.

Havonta egyszer

– A munkahelyi elfoglaltság nem teszi lehetővé a gyakori zenélést. Nagyjából havonta egyszer állunk össze a bandával, de akkor igyekszünk mindent kiadni magunkból – mondta ózdi koncertje előtt , Franciaország budapesti nagykövete. – Az ország számos pontján megfordultunk már. Játszottunk Miskolcon, Szegeden és a Mátrában is, de egyszerűen a havi egy fellépésnél nincs több időnk. Örülök, hogy Ózdra is eljutottunk. Fantasztikus ez a régi vasgyári közeg, és az, hogy a kultúrának egy ilyen szép intézményben biztosítanak helyet.

Éric Fournier azt is elárulta, hogy a közelmúltban rögzítettek egy cd-t, ami egy újabb fontos állomás volt a zenekar életében. Ez is, valamint az élő koncertek is hozzájárulnak ahhoz a célhoz, amit a zenészekkel közösen megfogalmaztak. Ez pedig nem más, minthogy Magyarországon is széles körben bemutassák a francia muzsikát, a jazz különböző áramlatait. Erre most Ózdon, az NFÉ-ben nyílt lehetőségük, ahol a fellépés előtt egy időszaki kiállítást is megnyitottak.

Négy női sors

– A meglévő épített díszletünkhöz kapcsolódva négy, már elfeledett magyar filmet mutatunk be ezen a kiállításon, amely szeptemberig lesz látogatható – fogalmazott Ádám Eszter, intézményvezető. – Az Anna Karenina, a Pusztai Királykisasszony, a Hamis Izabella és az Eldoradó női főszereplőit igyekszünk megismertetni a látogatókkal. Négy különböző évtizedből elevenednek meg a sorsok, illetve az, hogy a kialakult körülmények milyen hatással voltak a főszereplőkre. Bízom benne, hogy a Kultúrlánc programsorozatunk újabb állomása is elnyerte az ózdiak tetszését. Mi ezt tapasztaltuk, ezért szeretnénk tovább folytatni ezt a programot.

