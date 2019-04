A nagy háború emlékezete Miskolcon

„Mire a levelek lehullanak…”– In memoriam 1914–1918 címmel a székesfehérvári székhelyű Krajczáros Alapítvány által szervezett alkotótáborokban született, az I. világháború emlékét idéző képekből nyílik kiállítás április 29-én, hétfőn délután fél 5-kor a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében (Miskolc, Görgey A. u. 11.).

Művészek és katonák

A kortárs képzőművészek alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitója után Művészek a háborúban címmel a szlovákiai Homonna (Humenné) városából érkező Anna Šimkuličová képzőművész, újságíró tart előadást. Üveges Tamás költő, a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium tanára pedig Sassy Csabára, az Avas költőjére és a 10-es honvédekre emlékezik. Verset mond Kónya Dorka, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium tanulója, zongorán közreműködik: Pataki Gábor, az Erkel Ferenc Zeneiskola tanára. A kiállítást Németh István ny. ezredes, a Krajczáros Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitja meg.

A Krajczáros Alapítvány 1993-ban jött létre. A Németh István kuratóriumi elnöktől kapott tájékoztatás szerint a Magyar Honvédség pénzügyi szolgálatában dolgozó tisztek, közalkalmazottak voltak az alapítók. A névválasztást is ez indokolta, valamint az akkori nehéz gazdasági helyzet, a hadsereg eladósodottsága. Kezdetben elsősorban a katonacsaládok gyerekeinek nyári táboroztatását, a honvédség üdülőinek korszerűsítését és a katonazenekarok működését támogatták. Később – az alapító okiratban biztosított széles mozgástérben – a hadi­sírok gondozása, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás és történelmünk vérzivataros eseményeit fel­elevenítő programok felé tolódott el a hangsúly.

Emlékeztet az alkotás

Mára az alapítvány legfőbb tevékenysége lett a hadisírok gondozása mellett az I. világháborús emlékhelyek felújítása, a nagy háborút idéző kulturális programok szervezése. Az általuk meghirdetett képzőművészeti alkotótáborokban is háborús témájú festmények, grafikák készültek. Nagyon sok képzőművész, lengyel, szlovák, ukrán és magyar nemzetiségű alkotó – köztük miskolciak is, például Mezei Zsuzsa és Törő Irén – adományozott olyan művet az alapítványnak, melyen megjelenik a nagyháború emléke. Sokan a nagyszüleiktől hallott történeteket dolgozták fel, de születtek olyan képek is, melyek olvasmányélmények, naplók, visszaemlékezések hatására születtek. Ebből sikerült összeállítani azt a vándorkiállítást, melyet most Miskolcon is bemutatnak.

FG

Programajánló napról napra

Április 27., szombat

19:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín. Szentiván­éji álom. A Miskolci Balett előadása. Rendezte: Barta Dóra Harangozó-díjas, érdemes művész.

19:00 – Diósgyőri vár. Sárkány­ölő lovagok éjszakája.

Április 28., vasárnap

10:30 – Csodamalom Bábszínház, Miskolc, Kossuth utca 11. Csalavári Csalavér. Bábelőadás.

Április 29., hétfő

16:30 – II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc, Görgey A. u. 11. Mire a levelek lehullanak…– In memoriam 1914–1918. Kiállítás az I. világháború emlékét idéző képekből.

Április 30., kedd

20:00 – Sárospatak, Vízikapu. ByeAlex és a Slepp koncertje.

Május 3., péntek

19:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Second life, avagy kétéletem – vígjáték. Orlai Produkciós Iroda. Rendezte: Dömötör András.

Május 6., hétfő

10:30 – Miskolci Egyetem Könyvtára. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által a szociális ellátásban részesülők számára országosan meghirdetett „Tudom, hogy van jogom 2018 – Otthonban, Családban” című képzőművészeti és versírói pályázat díjnyerteseinek alkotásaiból létrehozott vándorkiállítás megnyitója. Megnyitja: dr. Novák Krisztina, jogvédelmi biztos, köszöntőt mond Szendi Attila, az ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója, közreműködik Schultz Gellért (ének), a Miskolci Egyetem hallgatója.

19:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Miskolci Szimfonikus Zenekar. Szezonbérlet 8.

Május 7., kedd

14:00 – VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, Miskolc, Lenke utca 14/a. Lakóhelyünk gyöngyszemei. A Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub városnapi rendezvénye.

17:00 – Miskolci Egyetem Könyvtára. Az eMElő köri beszélgetések sorozatának vendége a Miskolci Egyetem volt rektora, prof. dr. Besenyei Lajos. Őt kérdezi dr. Pankucsi Márta jogász-szociológus.

Május 8., szerda

18:00 – Zenepalota, Miskolc. Belvárosi zenei esték. A Filharmónia Magyarország rendezvénye.

