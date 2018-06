A Múzeumok Éjszakáján várják a matyóföldi Mátyásokat

A Mátyás emlékévhez és a reneszánsz korhoz kapcsolódik a Matyó Múzeum Múzeumok Éjszakájára tervezett programja. Június 23-án lesz egyebek közt előadás a reneszánsz korszakról, a gyerekek számára mesékkel igyekeznek visszahozni azt a miliőt, lesz zenei bemutató is, és étellel, itallal is kedveskednek a látogatóknak.

A programokhoz olyan Mátyásokat is keresnek, akik matyóföldiek. A rendhagyó estén ugyanis fellépési lehetőség adnak nekik, hogy megmutassák, miben jók. Ez – Agócsné Halász Andrea múzeumvezető szerint – bármi lehet, és nem csak Mátyásokat, hanem családjukat is várják, lehet hozni unokát, feleséget is, akik szintén bemutathatják tehetségüket.

– A rendezvény védnökének Kiss Mátyás fafaragót, népi iparművészt kértük föl, aki egyébként a Magyar Bajusz Társaság pártoló tagja és nemrég egy bajuszversenyt is nyert – mondta Agócsné Halász Andrea.

Kunsági Bajuszkirály

A Kunsági Bajuszfesztivált tizedik alkalommal rendezték meg a Városalapítók Hete Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál keretében Kiskunfélegyházán. A bajuszversenyre több mint negyvenen jelentkeztek, köztük három kategóriában is győztest hirdettek. Természetes kategóriában Kiss Mátyás mezőkövesdi fafaragó, népi iparművész lett az első, bajusz-szakáll kategóriában Palotai Attila, kifent kategóriában Pálfy Zoárd, magyar bajusz kategóriában pedig Járomi Zsolt lett a győztes. A kategóriagyőztesek közül megválasztották a Kunsági Bajuszkirályt is, a megtisztelő címet pedig Kiss Mátyás kapta.

