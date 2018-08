A muszáj feladatból mára önkéntes mozgalom lett

Évente háromszor rendeznek Faluszépítési napot. Legutóbb a falunapra készülve az elmúlt hétvégén.

– Komlóskán egészen 1994-ig nem volt központi szemétszállítás – mondja Köteles László, Komlóska ­polgármestere.

– Azért találtuk ki az első faluszépítési napokat, hogy egyrészt felszámoljuk az illegális szemétlerakó helyeket, másrészt pedig tudatosítani akartuk az itt élőkben, hogy az ő érdekük is az, hogy a település milyen arcát mutatja a lakóknak és a hozzánk látogatóknak. Eleinte minden hétvégén megrendeztük ezt az akciót és mára az ország egyik legvirágosabb településévé nőtte ki magát Komlóska. Évek óta már csak három Faluszépítési napot rendezünk, mert mostanra már minden komlóskai büszke arra, hogy az ő portája és annak a környéke is rendezett. Ezek a mostani alkalmak szigorúan önkéntességi alapon működnek, csak az jön el, aki fontosnak érzi, hogy tegyen valamit a közösségért.

Az óvoda a központ



Minden alkalommal más területre figyelnek oda fokozottan a Faluszépítési napon.

– A mostani alkalommal az óvoda és környéke volt a központ. Rendbe tettük az óvoda környezetét és kicsinosítottuk az udvari játékokat, szabadtéri bútorokat. A munka reggel hét órakor kezdődött és egészen délután egyig tartott, akkor láttunk vendégül minden faluszépítőt egy ebédre. A hivatalos program itt véget ért, de akinek volt kedve, folytathatta a munkát vagy a barátkozást. Egyre többen érzik fontosnak, hogy ezeken az alkalmakon is tegyenek valamit a faluért. Igazi közösségépítő és összekovácsoló alkalmak ezek is, minden résztvevő büszke volt arra, hogy még az eddiginél is szebb környezet várja majd a falunapra érkezőket – mondta Köteles László.

