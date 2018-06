A múltra alapoz a jövőért Sárospatak

Az avatóünnepségen Stumpf István alkotmánybíró, egykori pataki diák úgy fogalmazott: „büszke vagyok arra, hogy az alma mater az elmúlt években olyan dinamizmusról tesz tanúbizonyságot, amivel újra akarja éleszteni azokat a hagyományokat, amelyek közel 500 éve Patakot jellemezték, és újra akarja éleszteni a pataki szellemet”.

Hiteles volt a cél

Az 1,2 milliárd forintos beruházáshoz 800 millió forintos támogatással hozzájáruló Wáberer György nagyvállalkozó arról beszélt, hogy amikor néhány éve az iskola vezetése élén Nagy-Baló Csaba igazgatóval megkereste őt – mint az intézmény egykori diákját – azzal, hogy az intézménynek szüksége lenne egy XXI. századi sportlétesítményre, és arra kérték, hogy támogassa az ötletet, azonnal igent mondott. „Ennek oka, hogy nagyon meggyőző és hiteles volt az a cél, amit felvázoltak ” – mondta.

Az adományozó kitért arra is: nem igazán örült neki, hogy róla nevezik el a létesítményt, de végül azért egyezett bele, mert így példát adhat más pataki öregdiáknak, hogy támogassák ők is egykori iskolájukat és akkor nemcsak a múltja lesz dicső a kollégiumnak, de a jövője is biztatóvá válik.

Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium közigazgatója arról beszélt, hogy hosszú ideje úgy tűnik, mintha az ország magára hagyta volna a vidéket. A sportcentrum felépítése azonban egy olyan jelként is értelmezhető, hogy mégiscsak megvalósulhatnak a térségben olyan beruházások, amelyek reményt keltenek.

Búzásné Nagy Gabriella, a beruházást lebonyolító Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány elnöke jelképesen átadta az intézmény kulcsait a diákoknak. Nagy-Baló Csaba gimnáziumigazgató pedig „iskola jeles diákja” címet nyújtotta át az adományozóknak, valamint a beruházásban tevékenyen résztvevőknek: Wáberer György, Sándor József és Stumpf István öregdiákoknak és Derczó István tiszteletbeli öregdiáknak.

BSZA

