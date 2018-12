A műkorcsolya a tizenharmadik Miskolcon

A múlt héten még csak tizenkettőnél tartottak, hétfőn reggel azonban megszületett a DVTK tizenharmadik „kistestvére”, amely műkorcsolya névre hallgat. A mondás szerint a tizenhárom szerencsétlen szám, ezért elhangzott: a piros-fehéreknél mégis arra számítanak, hogy szerencsét hoz majd számukra.

Olimpiai műfaj

Hajdanán sok miskolci iskola salakos udvarát öntötték fel vízzel és készítettek jeget, így – amikor ez még divat volt – sok gyerek a szabadban korcsolyázott. Részben az egykori emlékek, részben pedig a műfaj olimpiai jelenléte miatt döntöttek úgy a klubnál, hogy a jövőben családtagként számítanak a műkorcsolyázókra. A hírt egyébként nem sikerült titokban tartani: hetekkel ezelőtt már mindenki tudta, hogy hamarosan felszáll a „füst”. A téli kínálat egyébként azért nem lehet teljes, mert Diósgyőrött egyelőre a sível nem tudnak mit kezdeni, úgymond tervezhető hóesés nélkül nem tudnak tervezni…

Összefognak

A diósgyőrieket a központi akarat (is) hajtotta előre. A jégkorongozók és a korcsolyázók országos szövetségei stratégiai együttműködésről határoztak, és megállapodásuk után arra biztatták tagszervezeteiket, hogy fogjanak össze, és íme, ez a DVTK-nál már valósággá vált. A szinkronosok még kimaradtak a frigyből, ők a Jégvirág KK-nál folytatják, mert így akarják. Ami a műkorcsolyázókat illeti: ők a DVTK Jegesmedvék „keblei” között dolgoznak, közös szakmai alapon, saját vezetőedzővel, Vidrai Szabolccsal. A lányokra is, a fiúkra is számítanak: negyvennégy igazolt tagjuk már van, de érkezik még tizenegy rövidpályás gyorskorcsolyázó. A központi akarat azt kívánja elősegíteni, hogy a sportolók multiklubokba tömörüljenek, és ezt honorálja: a diósgyőrieknek pályázati úton már sikerült is néhány millió forintos műhelytámogatásra szert tenniük.

ÉM-KT

A DVTK kínálata

labdarúgás (női, férfi), jégkorong (női, férfi), kézilabda (férfi, egri székhellyel működik), kosárlabda (női), röplabda (női), asztalitenisz, birkózás, cselgáncs, e-sport, gyorskorcsolya, muaythai (közismert nevén: thaibox), műkorcsolya, sakk.

Ők beszéltek

Tamás Gábor, a DVTK cégvezetője, Egri István, a DVTK Jegesmedvék elnöke, Bíró Ignác, a DVTK Jegesmedvék téli sportokért felelős szakmai igazgatója.

