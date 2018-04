A műanyagszennyezés ellen az állatkertben is

Április 22-e a Föld napja, melynek alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Az eseményeket az Earth Day Network koordinálja. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

Egy lakásban nevelt állat már nem tud természetesen viselkedni.” Krajnyák Zoltán

Megállítani

Az idei nap középpontjában a műanyaghulladék elleni harc, a műanyagszennyezés megállítása állt, amellyel kapcsolatban a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban már a bejáratnál egy kis kompozíció fogadta a látogatókat, a gyerekek számára is világossá téve, hogy mi számít műanyaghulladéknak, illetve néhány érdekes információval az ezekkel kapcsolatos környezeti szennyezés és terhelésről.

Látogató pedig – köszönhetően a jó időnek és a programoknak – rengeteg volt, már a délelőtt folyamán megtelt a parkoló, és gyerekzsivajtól volt hangos az állatkert. Sok család választotta hétvégi programjának a Föld napi eseményeket, hiszen az állatkert munkatársai vetélkedővel, műanyaghulladék „lábnyom kalkulátorral”, előadásokkal, óránként esedékes látvány­etetésekkel és állatbemutatókkal várták a látogatókat.

Balogh Zoltán a saját és baráti családdal érkezett, mint elmondta, először meg kellett nézni az állatokat, amelyek közül a medvék, a tigrisek és a szurikáták aratták a legnagyobb sikert, utóbbiak látványetetését is megnézték. Kis szusszanás és fagyizás után még mennek egy kört, hogy azokat a kifutókat is megnézzék, amelyek előtt elsőre elsiettek.

„Természetvédelmi nagykövet”

Nagy sikerük volt ezúttal is a kecskéknek, itt volt a legnagyobb tumultus, hiszen itt van lehetőség közvetlen kontaktusra az állatokkal, és lehet őket kézből etetni. Ahogy Szilvia mondta, az ő két gyermeke is itt töltötte a legtöbb időt, de a tengerimalacok és a papagájok is nagyon tetszettek nekik, mivel panelben laknak és nem tartanak semmilyen állatot, így ezek a házi- és díszállatok is nagy slágernek számítanak a lányoknál.

Krajnyák Zoltán zoopedagógus a „természetvédelmi nagykövetével”, vagyis egy uhuval a karján járt körbe, hogy róla és a Föld napjáról beszélgessen a gyerekekkel.

– Ez a madár lakásban, emberkéz segítségével nevelkedett, ami meg is látszik rajta, ő egy bagoly, ami csirkeszoftverrel működik. Nem tudja magáról, hogy ő egy bagoly, egy ragadozómadár, és már nem tudtuk visszaszoktatni a természetbe, elpusztulna egyedül – magyarázta a tágra nyílt szemű apróságoknak, akik persze meg is simogathatták hazánk legnagyobb, védett bagolyfajának képviselőjét.

ÉM-HI

Túra, tekerés és díjazás a Föld napján

A Factory Arénába szombaton várták az érdeklődő fiatalokat egy kis takarításra, gereblyézésre, festésre, faültetésre. Vasárnap a Zöld Sportok Clubja A Pele-lak lakója tájékozódási teljesítménytúrára hívta a mozogni és tanulni vágyókat. A Miskolci Csajok a Bicajon mozgalom pedig Föld napi tekerésre invitálta nem csak a csajokat.

A Föld Napja alkalmából dr. Gyulai Iván, a miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke Pro Natura díjat kapott a földművelésügyi minisztertől évtizedes természetvédelmi tevékenységei elismeréseként.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA