A mozgás fontossága az ember életében

Ez a negyedannyi energia a táplálékszerzés miatt hatalmas előnyt jelentett. Az emberi test rendkívül erős, amelyet edzéssel érdemes karban tartani, az egészség érdekében is. Az állatvilágban is az erősebb példány éli túl, ő lesz az alfa, satöbbi. Nagy előnyt jelent tehát az egészséges szervezet (gondoljunk csak a testi fogyatékosok kiközösítésére akár az emberi világban is). Egyes kontinenseken túltápláltak, míg máshol alultápláltak az emberek.

Amerikában például hatalmas problémát jelent az elhízás, ennek pedig a gyorséttermi ételek az okozói, illetve a mozgásszegény életmód. Ezek az emberek nem figyelnek oda az egészségükre, így számos problémájuk adódik belőle. Az erős verejtékezés, a nehéz mozgás, a cukorbetegség, számos betegség, amely kialakul, illetve a túlságosan kritikus elhízás halálhoz vezet. A nők rettegnek a túlsúlytól, mindig arra törekszenek, hogy karcsúak, vonzóak legyenek, ennek pedig a férfi az oka. Ám a test karbantartása más szempontból is fontos. Jót tesz a szívnek, a betegségek kockázatát is csökkenti, megelőzi a csontritkulást, a terhességben segédkezik pozitívan, a mentális egészséget, a fiatalságot megőrzi (ízületek rugalmasságát, a bőr feszességét). A rák megelőzésében is szerepet játszik, javítja az alvást, a szexuális életet. Röviden fogalmazva az életminőséget javítja, ezáltal a mennyiséget is.

A harcművészetek rend szerint igénybe vették a testet, a funkciójuk az önvédelem, a hatékony támadás volt. Ez a fizikai fejlődés a szerzeteseknél kezdetben csak a harmónia megteremtését szolgálta, míg eljutottak a meditáció és a harcművészet ötvözéséhez, a jógához, amelynek ma már számtalan verziója létezik. A szerzetesek igyekeztek megismerni a testüket, alkímiai szempontból, így órákig meditáltak, figyelték a belső folyamataikat. Mi is rengeteget tehetünk a kiegyensúlyozott életért, a táplálkozás és lelki béke mellett a testünkre kell odafigyelnünk.

Mikor edzünk? Ez nagyban függ attól, hogy milyen eredményt szeretnénk elérni, illetve, hogy mikor van rá időnk. Van, aki nem megy korán dolgozni, ezért ébredés után könnyedén nekiáll tornázni, edzeni. Ebben az a jó, hogy a zsírégetést, kalóriaégetést iszonyatosan felpörgeti, így a nőknek kifejezetten ajánlott. Továbbá nagyon jó érzéssel tölti el az embert, hogy az aznapi edzést letudta, több ideje lesz más dologra. Ha csak munka után tud az ember mozogni, akkor se keseredjen el, hiszen ez nagyban hozzájárul a pihentető alváshoz, kevésbé törnek ránk falási rohamok a vacsora idején, hiszen mozgás után senkinek sincs kedve teleenni magát. A munkahelyi feszültséget is egyszerűen le lehet vezetni vele. Ami fontos, hogy éhgyomorra, vagy majdnem üres gyomorral fogjunk neki az edzésnek, utána pedig figyeljünk arra, hogy vigyünk be elegendő szénhidrátot, fehérjét.

