A modern kornak megfelelő a bogácsi fürdő

Új fogadó- és öltözőépülettel gazdagodott a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő, amelyet július elején adtak át a vendégeknek. Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, háromszázmillió forintos saját erőből valósult meg a beruházás, amely a tervezett fejlesztéseik első üteme volt.

Már nagyon várták a vendégek a modern kornak megfelelő felújítást.” Jacsó Zoltán

Jön a folytatás

A folytatás a 2019-es központi költségvetésben Bogács számára elkülönített félmilliárd forint segítségével valósulhat meg. Szeretnének létrehozni egy szaunarészleget, valamint egy fedett élményfürdőt kiúszómedencével. Mindkét részen lesznek élményelemek gyermekek és felnőttek számára is. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a szezonon kívüli fürdést, valamint azt, hogy a szálláshelyekre is több vendég érkezzen a nyári időszakon kívül. A távolabbi tervek között egy nagy méretű szabadtéri medence építése is szerepel.

– Pozitívak a visszajelzések a már megvalósult beruházással kapcsolatban, kulturált környezetben fogadjuk vendégeinket, akik órás rendszerű öltözőszekrényeket használhatnak – mondta Csendesné Farkas Edit.

A nagyobb igényt is

Jacsó Zoltán, a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette, a fürdő régi öltözője még 1970 környékén épült. Ezt most teljesen átépítették, a földszinten és a tetőtérben is öltözők kaptak helyet. Részint azért, mert ezek több helyet igényelnek, mint a régi, vállfás öltözők, részint azért, hogy nagyobb igényt is ki tudjanak szolgálni.

– A bejárati épület fogadó­terében kaptak helyet a pénztárak, s az öltözőhöz hasonlóan találhatók itt vizesblokkok is. Már nagyon várták a vendégek a modern kornak megfelelő felújítást, a karórás, chippel működő szekrényeket. Egyelőre az öltözőkben használhatók az órák, de szeretnénk bővíteni a rendszert beléptetőrendszerrel és a szálláshelyeken való alkalmazással is – mondta Jacsó Zoltán.

Az igazgató elárulta, májusban sok vendégük volt, júniusban és július elején azonban nem volt túl kegyes az időjárás, hiszen rendre a hétvégék hoztak esőt. Az utóbbi időszak kánikulájának köszönhetően viszont megismételhetik a tavaly júliusi vendégforgalmat, s bíznak abban, hogy augusztusban jó idő lesz a strandolókra. Tavaly egyébként rekordévet zártak a fürdőben.

– A szálláshelyeink vendégforgalma magasabb a tavalyi­nál, különösen a szezonon kívüli időszakban érkeztek többen. Sok külföldi érkezik Bogácsra, a vendégek 35 százaléka a határon túlról, főként Lengyelországból, Szlovákiából és Németországból – ismertette Jacsó Zoltán.

