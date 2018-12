A modern kor minden igényének megfelel Mezőkövesden

Újat építettek

A József Attila út 3. szám alatti orvosi rendelő leromlott állapotú, régi épületét elbontották, a helyére egy, a mai kor igényeit kielégítő új, komplex funkciójú egészségügyi szolgáltató ingatlant építettek. A háziorvosi rendelő mellett egy védőnői tanácsadót is kialakítottak, illetve dietetikus szakrendelés jelenléte is biztosított az épületben. A mintegy 140 négyzetméteren minden olyan épületrészt kialakítottak, amely a betegek számára szükséges: szociális részek, vizesblokkok, szélfogóval ellátott váróterem, külső és belső nyílászárók, energiatakarékos fűtési rendszer. A kivitelező novemberben adta át a beruházást az önkormányzatnak. A projekt során összesen bruttó 1.270.000 forint összegben valósult meg bútor- és eszközbeszerzés is.

Az új rendelőben jövő januártól kezdődik meg a rendelés.

ÉM

