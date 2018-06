A modern költészetről beszélt Závada Péter Ózdon

A dalszövegek és versek viszonyát Závada Péter rendhagyó irodalomóra keretében mutatta be a kamaszoknak. A fiatalok körében népszerű Akkezdet Phiai együttes egyik alapítója őszintén beszélt kezdeti kudarcairól, és arról is, hogyan találta meg önmagát az írásban. Závada Péter missziójának érzi a slam poetry népszerűsítését, azt mondja, bár nem könnyű, de mindig megtalálja a hangot a kamaszokkal. Az előadáson szó esett még a spoken wordről, azaz a zenés versfelolvasásról is, valamint az online irodalomról is. A program része volt a most zajló 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapoknak.

ÉM

