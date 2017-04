A modellek is birtokba veszik a Gömöri Pályaudvart

Április 7 és 9 között ugyanis ismét megrendezi a Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete a Vasútmodell Kiállítást.

Hagyományossá vált

A rendezvény ettől az évtől válik állandóvá időpontjában és helyszínében is, hiszen már ősszel is a pályaudvaron tartották meg, 2017-től pedig évente kétszer – tavasszal és ősszel – már itt lesz látogatható a kiállítás.

Ezúttal is számtalan gyűjtő érkezik majd, hogy megmutassa magát, és természetesen csereberére, vásárlásra is lehetőség nyílik. Lesznek vasúttörténeti relikviák, korabeli fotók, tervek, eszközök Miskolc és a megye vonatközlekedésével kapcsolatban.

Természetesen most sem marad el a látogatók kedvence, vagyis a terepasztalos bemutató. A miskolci egyesület már hetek óta a kiállításra készül, és építi, szépíti a nyolcvan méteres hosszúságot is meghaladó terepasztalt, amelyen több vonat is közlekedik majd folyamatosan, változatos terepen.

Ha pedig valakinek kérdésre, vagy tanácsra lenne szüksége a modellezéssel kapcsolatban, akkor bátran fordulhat a szervező egyesület helyszínen lévő tagjaihoz, akik bárkinek szívesen segítenek. A kiállítás mindhárom napon 10 és 18 óra között látogatható a pályaudvar előterében és utasvárójában.

ÉM

A modellezés olyan hobbi, amit „egy életen át kell játszani”. Interjú: Tucsa Viktorral, a Miskolci Vasútmodellezők Egyesületének elnökével.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA